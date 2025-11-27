La controversia viral sobre los "Teléfonos Trump": promesas incumplidas, retrasos...

España es un mercado muy competitivo en el sector de la telefonía móvil, sobre todo por la presencia de marcas chinas, como Xiaomi, OPPO y VIVO.

Sin embargo, en Estados Unidos no es así, con muchas menos marcas en juego. Por eso cuando Donald Trump anunció que lanzaría su propio móvil, muchos optaron por reservarlo.

Un reciente video viral ha encendido las alarmas sobre una presunta operación comercial fallida que involucra justo a estos productos.

El testimonio, difundido a través de plataformas de video, relata una situación que podría afectar a miles de consumidores.

Según se indica, grandes entidades mediáticas como NBC habrían realizado pedidos de estos dispositivos exclusivos cuando fueron anunciados por primera vez. Y no es el único medio que se ha hecho eco de esto.

La promesa de venta incluía una fecha de entrega estimada para el mes de septiembre. Sin embargo, con la llegada de noviembre y el año acercándose a su fin, los dispositivos brillan por su ausencia, dejando a los compradores en un limbo de incertidumbre logística.

El punto más crítico de esta denuncia pública no es solo el retraso en la entrega, sino la respuesta de la compañía ante las reclamaciones.

Según el video, se han realizado intentos formales para contactar a la empresa distribuidora. Se destaca que la compañía no acepta llamadas telefónicas, forzando a los clientes a comunicarse exclusivamente vía correo electrónico, una táctica que a menudo dificulta la resolución de conflictos.

La gravedad del asunto escala cuando se menciona la solicitud de reembolso. Al parecer, tras constatar el incumplimiento de la fecha de entrega, se solicitó la devolución del dinero, petición que fue tajantemente rechazada.

Esto ha llevado a realizar cálculos preocupantes sobre la magnitud del dinero recaudado. Las cifras mencionadas en la denuncia son asombrosas:

Se estima que unas 590.000 personas habrían participado en la compra o reserva.

habrían participado en la compra o reserva. Cada interesado habría abonado un depósito inicial de 100 dólares .

. El cálculo total sugiere una recaudación de aproximadamente 59 millones de dólares en concepto de reservas .

. La fecha de entrega original de septiembre ha sido ignorada sin ofrecer soluciones claras.

Este incidente pone de relieve un patrón recurrente en la comercialización de productos vinculados a figuras políticas polarizantes. Por no hablar de los problemas que ha habido en el cobro a los compradores de este smartphone.

Los críticos señalan que este tipo de lanzamientos a menudo capitalizan la lealtad de los seguidores, quienes realizan desembolsos económicos como una muestra de apoyo ideológico más que como una decisión de consumo racional basada en la calidad del producto.

La falta de protección al consumidor en estos casos de preventa es un tema de debate global. Cuando una empresa recauda millones en depósitos y posteriormente niega los reembolsos ante sus propios incumplimientos de plazos, se cruza la línea entre una mala gestión empresarial y prácticas potencialmente fraudulentas.

Si las cifras aportadas por el video son precisas, estaríamos ante un caso masivo de apropiación de fondos sin contraprestación.