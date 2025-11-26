YouTube cambia para siempre: así es la nueva pantalla de inicio que dice adiós a los algoritmos de recomendación

La apuesta de Google por la inteligencia artificial está alcanzando todos sus productos y servicios, y YouTube no es una excepción; sin embargo, hasta ahora las funciones basadas en IA para YouTube han sido poco útiles, con pocas excepciones.

Por ejemplo, los resúmenes de vídeos generados por IA no han tenido un gran impacto por el momento, mientras que otras novedades como el aumento de resolución de los vídeos puede ser útil en algunos casos concretos.

No podemos decir lo mismo de la última novedad que Google prepara: una nueva pantalla de inicio para YouTube generada por inteligencia artificial y que muestra una selección de vídeos personalizada para cada usuario.

La nueva opción ha sido anunciada por YouTube en la página de soporte oficial, y ya ha aparecido para algunos usuarios justo debajo del botón "Inicio" en la esquina superior izquierda con el nombre de "Your Custom Feed".

Al pulsar en esta nueva opción, aparecerá un recuadro de texto como el de un asistente de inteligencia artificial, donde podremos introducir cómo queremos cambiar nuestra pantalla de inicio y el tipo de vídeo que queremos que nos recomiende.

La inteligencia artificial analizará lo que hemos pedido y ajustará las recomendaciones para que se muestren vídeos relacionados; la pantalla de inicio se refrescará automáticamente con la nueva selección de vídeos.

Hasta ahora, la pantalla de inicio de YouTube está generada por los algoritmos de recomendación de la compañía, que son famosos por acertar completamente o por fallar estrepitosamente, sin término medio.

Los algoritmos seleccionan vídeos que nos podrían interesar basándose en nuestro historial, tanto de canales que seguimos como de otros similares; pero también es muy común que recomiende vídeos que no nos interesan.

Un problema muy común con los algoritmos de YouTube es que, como usan nuestro historial, es posible que llenen nuestra página de inicio de vídeos de temas que no nos interesan pero en los que hemos pulsado en alguna ocasión.

En cambio, la nueva opción para generar una pantalla de inicio personalizada usaría inteligencia artificial para mostrar únicamente vídeos de temas que nos interesen o de cualquier cosa que queramos en ese momento, facilitando el descubrimiento de canales.

Por el momento, esta nueva opción es lo que YouTube llama un "experimento", y como tal, está disponible únicamente para una pequeña porción de usuarios de la plataforma; en base a la reacción de estos usuarios, la compañía puede ajustar el comportamiento de la función o incluso cancelar su lanzamiento completamente, como ya hemos visto en otras ocasiones.

Esta novedad refleja que estamos diciendo adiós a la era de los algoritmos de recomendación, en favor de la nueva era de inteligencia artificial y de contenido mejor ajustado a las preferencias de cada usuario.