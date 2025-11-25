Google se adelanta al Spotify Wrapped 2025: YouTube Music lanza su propio resumen del año con Gemini integrado

Se acerca el último mes del año, y por lo tanto, llega el momento de echar la vista atrás y recordar cómo ha sido el 2025; y es el momento en el que muchas apps copian el Spotify Wrapped y presentan su propio resumen del año.

Ese es el caso de YouTube Music, que como ocurrió el año pasado, se ha vuelto a adelantar a su gran rival al lanzar su resumen antes que nadie; de hecho, lo ha lanzado con tanta antelación que no ha llegado al mismo tiempo a todo el mundo.

El truco para ver el Recap del 2025 de YouTube Music antes que nadie consiste en abrir la app y pulsar en nuestra foto de perfil en la esquina superior derecha; aquí encontraremos una sección llamada "Tu Recap", y al pulsar en ese botón se abrirá el Recap del 2025.

Como es habitual, el resumen anual de YouTube Music muestra las canciones y artistas que más hemos escuchado a lo largo del 2025, incluyendo un pequeño análisis de nuestros gustos musicales y experiencias.

El resumen empieza por la canción que más hemos escuchado en total y que hemos escuchado durante más tiempo seguido, continuando por el resto de temas que también han sido muy repetidos. Todas estas canciones se pueden guardar en una lista de reproducción solo con pulsar un botón.

YouTube Music Recap 2025 El Androide Libre

Además, YouTube Music nos mostrará a nuestra "alma gemela musical", en otras palabras, el artista que más hemos escuchado y que más hemos repetido a lo largo del año, incluyendo un calendario que muestra los días exactos que hemos disfrutado de su música.

La temática del Recap 2025 de YouTube Music es el "viaje musical" y como tal, nos generará un "pasaporte musical" con un resumen de los países de los artistas que más hemos escuchado. Por último, también se repasan los álbumes que hemos escuchado y los géneros musicales.

Este Recap se puede compartir con otros usuarios y a través de redes sociales, y también podemos conectar nuestra cuenta de Google Fotos para que se muestren fotografías asociadas con los momentos en los que hemos escuchado nuestras canciones favoritas.

YouTube Music Recap 2025 El Androide Libre

De la misma manera, también se genera de manera automática un "Álbum de fotos musical", con imágenes generadas por IA relacionadas con las canciones que más hemos escuchado en los diferentes periodos del año. Por último, tenemos acceso a varias listas de los mejores éxitos del 2025 en los diferentes géneros musicales y países.

Además, en algunos mercados YouTube Music nos permite usar la inteligencia artificial de Gemini para preguntar sobre nuestro resumen anual; esta función se basa en "Ask Music", una inteligencia artificial que por el momento sólo está disponible en Estados Unidos, Canadá y Australia.

Es una pena que no esté en España, ya que Ask Music permite hacer preguntas avanzadas que van mucho más allá de un simple resumen, como "¿cómo han cambiado mis hábitos musicales a lo largo del año?" o "¿he explorado o he preferido repetir las mismas canciones?".

Por el momento, Google no ha confirmado si Ask Music estará disponible en más mercados.