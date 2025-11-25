La amenaza a los internautas españoles que usan la IPTV para ver el fútbol pirata gratis: "En Italia ya están multando"

La posibilidad de enviar multas a todos los usuarios de servicios pirata está cada vez más cerca en España; esa es la obsesión de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que ha vuelto a repetir sus objetivos en la lucha contra la piratería.

Las declaraciones realizadas para Marca dejan en evidencia que, lejos de huir de la polémica por los bloqueos de páginas inocentes ordenados por LaLiga, la organización sigue apostando por una estrategia dura contra la piratería, caiga quien caiga.

Y el nuevo objetivo de Tebas son, además de los servicios piratas, las personas que los usan. El dirigente adelantó que "En Italia ya están multando, y creo que esto algún día también se impondrá aquí".

De esta manera, Tebas confirma un cambio en el discurso contra la piratería, que tradicionalmente ha ido a por los responsables de los servicios piratas con el bloqueo de webs, el cierre de servidores y acciones policiales contra las organizaciones criminales tras estos proyectos.

Tebas hace referencia a la polémica ley contra la piratería italiana, que instauró el llamado "Piracy Shield", un sistema diseñado por y para los propietarios de los derechos del fútbol que les permite bloquear cualquier servicio en un plazo de 30 minutos, y que ya ha sido usado para bloquear servicios básicos como Google Drive.

Javier Tebas lanza en @marca un aviso a todos aquellos que ven el fútbol pirata en España#PremiosMARCA2025 pic.twitter.com/cZeVT4acMF — MARCA (@marca) November 24, 2025

La ley también incluía una provisión para enviar multas a los usuarios de servicios piratas; pero lo que Tebas no ha dicho es que el desarrollo de esta ley fue turbulento, y los resultados, discutibles.

El gran problema de una ley semejante es que obliga necesariamente a la identificación de los internautas y de lo que hacen en las páginas que visitan, algo que no solo puede vulnerar derechos fundamentales como la privacidad, también es una pesadilla logística.

En Italia, finalmente anunciaron una solución que implicaba tanto a la policía de finanzas como al fiscal de Roma y al máximo regulador de telecomunicaciones, AGCOM, para compartir datos de los usuarios.

Sin embargo, después de la primera ronda de multas de hasta 150 euros el pasado mes de mayo, no se ha vuelto a saber nada más, tal vez por el coste político de multar al 38% de la población adulta en Italia, que es la proporción que se calcula que accede a contenido pirata.

Por el momento, Tebas ya presume de perseguir a los usuarios piratas de los que tiene constancia, afirmando que "les enviamos una reclamación por daños y perjuicios, una cantidad que consideramos acorde al perjuicio causado".

LaLiga obtuvo datos personales de usuarios que supuestamente se habían conectado a un servicio pirata bloqueado por la justicia; inicialmente, lo hizo con la excusa de identificar a los propietarios del servicio, pero en realidad ha usado esos datos para enviar cartas a los usuarios con reclamaciones de pagos para no iniciar acciones legales.

Sin embargo, con la ley española en la mano, el consumo de contenido pirata no es delito; de ahí que hasta ahora, todas las leyes se hayan centrado en dificultar el acceso a dicho contenido. Pero voces como la de Tebas ya piden más, que se desarrollen leyes contra los usuarios "de a pie".

Mientras tanto, otras voces piden solucionar lo que consideran el verdadero problema del fútbol en España: que es demasiado caro. De hecho, a Tebas se le ha "escapado" que sabe que ese es el principal motivo por el que la gente piratea el fútbol, aunque defienda que "no hay excusa para robar, aunque a uno no le gusten los precios. Las cosas no se resuelven robando.".