Nothing presenta su Black Friday y es brutal: oportunidad de conseguir sus nuevos móviles con cientos de euros de rebaja

Por fin estamos en la semana del Black Friday, el mejor momento para hacer esa compra que estábamos deseando desde hace tanto tiempo; y si queríamos cambiar de móvil, es incluso más recomendable aprovechar ahora.

Y es que el futuro del mercado de los smartphones está envuelto en misterio y temores por posibles subidas de precio, especialmente en los dispositivos más punteros. Así que puede ser mejor comprar un móvil ahora.

Y si queremos un móvil nuevo, ya tenemos que tener en cuenta a Nothing. La nueva marca de Carl Pei, que fuera cofundador de OnePlus, ha conseguido hacerse un hueco en el mercado con dispositivos muy interesantes y que ahora podemos conseguir muy baratos.

El nuevo Nothing Phone (3) por 559 euros es una de las mejores ofertas que hemos visto del Black Friday de la marca. Se trata del smartphone más puntero lanzado por Nothing hasta la fecha, tanto por experiencia como por potencia y cámaras.

Con un precio original de 799 euros, el Phone (3) ha tenido competencia muy dura; pero por 559 euros, se convierte en una alternativa muy suculenta gracias a su procesador Snapdragon 8s Gen 4, sistema de cámaras de 50 Mpx y la nueva interfaz Glyph.

El precio de oferta de 559 euros es para la versión de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. También tenemos la opción de la versión de 16+512 GB por 659 euros, y de elegir entre el color blanco y el negro.

Si nuestro presupuesto es más limitado, puede que nos interese más el Nothing Phone (3a) por solo 259 euros, uno de los mejores móviles de gama media del mercado; o bien podemos optar por el Nothing Phone (3a) Pro si buscamos algo más en un móvil.

La marca CMF también participa en el Black Friday de Nothing, con descuentos más pequeños pero justificables porque, para empezar, sus precios son más bajos. Ese es el caso del CMF Phone 2 Pro por 199 euros, una rebaja de "solo" 50 euros pero que pueden suponer la diferencia.

Pero Nothing no ha olvidado sus inicios, cuando empezó vendiendo auriculares inalámbricos; su división de audio es una de las más potentes del mercado, y también disfruta de importantes rebajas este Black Friday.

Los Nothing Headphone (1) por 229 euros son unos cascos de diadema muy rompedores que van a llamar la atención allá a donde vayamos, tanto por diseño como por funcionalidades.

De la misma manera, podemos conseguir los "auriculares inalámbricos clásicos" de Nothing, los Ear por 89 euros, mientras que los Ear (a) están disponibles por solo 59 euros, y los Ear (open), por 99 euros.

CMF también ofrece productos de audio, con los CMF Headphone Pro por 69 euros muy interesantes a ese precio. Y si realmente queremos un "chollo", tenemos los CMF Buds 2 por apenas 29,95 euros, con la versión Pro por 39,95 euros.

Por último, hay que recordar que CMF también ha dado el salto a los wearables, con el CMF Watch 3 Pro por 69 euros y el CMF Watch Pro 2 por 55 euros.