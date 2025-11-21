Otro fabricante de coches se rinde a Android Automotive: el posible fin de Android Auto puede no ser tan malo

Cada vez más marcas de coches quieren acabar con Android Auto y apostar únicamente por sus propios sistemas desarrollados para pantallas táctiles; de esta manera, pueden ofrecer una experiencia personalizada y completamente bajo su control.

Pero para los conductores, esta puede ser la peor noticia que han recibido. Para muchos, Android Auto se ha convertido en el principal motivo para usar una pantalla táctil en el coche, gracias a apps como Google Maps o más recientemente, la llegada de Gemini a Android Auto.

La solución puede estar en Android Automotive. Algunos fabricantes se han dado cuenta de las demandas de los conductores, y están trabajando para que sus sistemas sean capaces de ofrecer una experiencia similar a Android Auto; y la mejor manera de conseguirlo es adoptando Android Automotive.

Ahora, Subaru se suma a la lista de fabricantes que usará Android Automotive en sus coches. El fabricante japonés ha confirmado que el primer modelo con pantallas táctiles basadas en el nuevo sistema será la versión del 2026 del Subaru Outback.

El nuevo Outback tiene el difícil papel de ofrecer la misma conducción "off-road" que caracterizó a sus predecesores, pero en un nuevo formato SUV en vez del diseño familiar de las pasadas generaciones.

El nuevo modelo también apostará más por la tecnología. Para demostrar este camino, Subaru ahora ha adelantado las características técnicas de su nuevo sistema de infoentretenimiento.

Pantalla táctil con Android Automortive del Subaru Outback 2026 Subaru El Androide Libre

Las pantallas táctiles del nuevo Subaru Outback funcionarán gracias a un procesador Snapdragon 8 Automotive de Qualcomm, acompañado de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento; no, no estamos hablando de un nuevo smartphone, aunque lo parezca.

Subaru ha confirmado que la versión de Android Automotive que usará para estas pantallas incluye los servicios de Google; la compañía no lo ha confirmado de manera expresa, pero esto debería suponer que los conductores tendrán acceso a todas las apps de Google y podrán instalar más con la Google Play Store.

Interior del Subaru Outback 2026 Subaru El Androide Libre

Lo que sí menciona Subaru es la compatibilidad con Google Assistant, pero tal vez alguien debería recordarles que ese asistente de voz está siendo jubilado y que ahora Gemini también llegará a Android Automotive, además de a Android Auto.

Se llame como se llame el asistente, Subaru afirma que los conductores tendrán acceso a varias funciones con la voz, como el control climático tanto de la cabina como de los asientos o activar diferentes modos de conducción.

El sistema permitirá crear perfiles para los diferentes conductores del vehículo (por ejemplo, para los miembros de una familia), cada uno con su propia configuración personalizada y localizaciones guardadas en la navegación.

Subaru Outback 2026 Subaru El Androide Libre

Pese a la adopción de Android Automotive, Subaru afirma que seguirá ofreciendo compatibilidad con Android Auto en el nuevo Outback; de hecho, se podrá integrar con Google Maps en nuestro móvil y usar la información del vehículo, por ejemplo, para funciones como calcular las paradas necesarias en el viaje para repostar.

Por lo demás, Subaru ha querido dejar claro que la apuesta por Android Automotive y varias pantallas táctiles no supone que vaya a abandonar los botones; el interior del nuevo Outback mantiene los controles físicos clásicos para funciones como el climatizador.