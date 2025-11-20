Así van a cambiar los Samsung Galaxy en el 2026: se filtran todos los modelos de gama alta que llegarán el año que viene

El 2026 será muy importante para Samsung, tal vez incluso más de lo que ha sido el 2025; será el año en el que el fabricante tendrá que demostrar que ha escuchado a los usuarios y que puede competir contra Apple, Google y Xiaomi.

Ahora, ya sabemos las cartas de la baraja que Samsung tiene en la mano, y que usará para seguir siendo líder en ventas; o al menos, esa es la esperanza de la compañía, y para ello ha cambiado de cartas respecto a hace unos meses.

La nueva filtración, publicada por Android Authority, revela los números de modelo de los smartphones de gama alta que Samsung lanzará a lo largo del 2026; y hay menos modelos que los que la compañía ha lanzado este 2025.

En concreto, la lista de modelos descubierta es la siguiente: SM-S942, SM-S947, SM-S948, SM-F971, SM-F776, SM-F976. Aunque esto no nos dice nada por si solo, si nos fijamos en los números de modelo de las pasadas generaciones, podemos asociar estos nuevos modelos con sus nombres comerciales.

Por ejemplo, estos son los números de modelo de los Galaxy del 2025 asociados con su nombre comercial:

SM-S931 - S25

SM-S936 - S25 Plus

SM-S937 - S25 Edge

SM-S938 - S25 Ultra

SM-F761 - Z Flip 7 FE

SM-F766 - Z Flip 7

SM-F966 - Z Fold 7

SM-F968 - Trifold

En base a esto, podemos deducir que los modelos que Samsung lanzará a lo largo del 2026 son los siguientes:

SM-S942 - S26 o S26 Pro

SM-S947 - S26 Edge o S26 Plus

SM-S948 - S26 Ultra

SM-F971 - Z Flip 8 FE

SM-F776 - Z Flip 8

SM-F976 - Z Fold 8

Hay varios detalles que inmediatamente destacan. Para empezar, se confirma que Samsung planeaba lanzar un S26 Pro en vez de un modelo básico en el 2026, porque su número de modelo es diferente; sin embargo, es muy probable que finalmente el dispositivo salga al mercado con el nombre "Galaxy S26".

Por otra parte, esta filtración confirma que Samsung lanzará sólo tres modelos de la gama Galaxy S26 y no cuatro; y aunque esta filtración no se decide entre el modelo Plus y el Edge, otras son más directas.

Todo indica que el Galaxy S26 Edge ha sido cancelado y sustituido por el Galaxy S26 Plus, cuyo desarrollo inicialmente no estaba planeado por Samsung.

Samsung Galaxy S25 Edge Álvarez del Vayo El Androide Libre

Sin embargo, la reacción de los usuarios al Galaxy S25 Edge, y a los smartphones ultrafinos en general, no ha sido la que esperaban los fabricantes; según datos internos, solo 1,31 millones de los 12 millones de dispositivos S25 son del modelo Edge.

La historia se repite con los modelos plegables de Samsung: la filtración confirma únicamente una nueva generación de los Z Flip y Z Fold, además del nuevo modelo más barato de la gama, el Z Flip FE.

Aquí faltaría la segunda generación del Galaxy Z TriFold, que tendrá un lanzamiento inicial muy limitado en dos o tres mercados: Corea del Sur, China y posiblemente los Emiratos Árabes Unidos.

La explicación en este caso es sencilla: es muy probable que Samsung aproveche el 2026 para lanzar el TriFold en el resto del mundo, en vez de lanzar una segunda generación tan pronto.

El TriFold es el plegable más avanzado desarrollado por Samsung hasta la fecha, además de ser un producto muy caro y fuera del alcance de la mayoría de consumidores. En ese contexto, tiene sentido que el TriFold se "salte" un año.