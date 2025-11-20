Pornhub corre peligro de morir por los bloqueos de los gobiernos y pide ayuda a Google: "la verificación de edad no sirve"

Los recientes bloqueos a Pornhub de parte de gobiernos en nombre de la protección de los menores ya está afectando seriamente a una de las páginas para adultos más populares, hasta el punto de que ya está pidiendo ayuda.

Aylo, la compañía propietaria de Pornhub, ha enviado una carta a Apple, Google y Microsoft esta misma semana en la que les explica la situación y les pide que adopten un sistema de verificación de edad más seguro y que funcione directamente en el dispositivo.

La carta, a la que Wired ha tenido acceso, ha sido firmada por el jefe legal de Aylo, y representa el primer indicador del efecto que están teniendo las nuevas leyes contra la pornografía en países como Francia.

Aylo quiere aclarar que está a favor de verificar la edad de los usuarios, y de hecho, es una de las pocas plataformas para adultos que ha adoptado las nuevas reglas en sitios como Louisiana, donde ahora es obligatorio subir la foto de una identificación personal para entrar en Pornhub.

Sin embargo, al adoptar esta medida el tráfico de Pornhub ha caído en un 80%, un porcentaje similar a lo que ha perdido en el Reino Unido después de la adopción del Online Safety Act, la nueva ley de seguridad en línea que obliga a subir una "selfie" que es analizada por un algoritmo para comprobar si el visitante es mayor de edad.

El problema es que todos estos métodos de verificación de edad dependen de la propia página web, y Pornhub ha descubierto que son "fundamentalmente defectuosos y contraproducentes" para la protección de los menores.

De hecho, la compañía va más allá y afirma que "la verificación de edad en la página no sirve" porque estos métodos "fallan en su objetivo primario: proteger a los menores de acceder material no apropiado para su edad". Y hay indicaciones de que puede estar en lo cierto.

Por ejemplo, el mencionado sistema del Reino Unido se convirtió en el hazmerreír de Internet cuando se descubrió que los algoritmos se podían engañar fácilmente con la imagen del personaje de un videojuego, permitiendo la entrada a menores de edad o a adultos que no querían mostrar su cara.

Otro problema es que, aunque Pornhub haya adoptado la verificación de edad, muchas otras páginas no lo han hecho; como resultado, la compañía ha detectado un "crecimiento exponencial" en búsquedas de sitios sin verificación de edad.

Eso es porque los gobiernos son incapaces de regular "el inmenso volumen" de plataformas para adultos que existen en Internet; en teoría, cada una debe implementar su propio sistema de verificación de edad, algo que evidentemente no están haciendo.

En definitiva, Pornhub cree que estas nuevas leyes están afectando negativamente a las compañías que cumplen la ley y favoreciendo a las que la incumplen, al mismo tiempo que los menores siguen accediendo a contenido inapropiado.

La solución, según Aylo, consiste en crear un sistema de verificación de edad en el propio dispositivo usado para acceder a los sitios para mayores de edad; de ahí esta apelación a Google, Apple y Microsoft, los desarrolladores de los principales sistemas operativos del mercado.

Sin embargo, por el momento la mayoría de estos gigantes se ha lavado las manos en lo que respecta a la verificación de edad; en Microsoft consideran que los servicios son los que deberían aplicar este tipo de restricciones, y Apple ni siquiera ha dado una opinión concreta al respecto.

El mayor aliado de Pornhub puede ser Google, que ha desarrollado su propio sistema de verificación de edad que ya funciona en Google Play. Se llama Credential Manager, y cuenta con una API que puede ser usada por apps y páginas web para comprobar si el usuario es mayor de edad.

Para Pornhub, esta es la solución ideal por varias razones, empezando porque el usuario sólo tiene que verificar su edad la primera vez y solo ante el móvil; una vez que esta información está almacenada en el móvil, las páginas web pueden solicitarlo para permitir el acceso del usuario.

Además, este sistema podría ser más fiable y seguro que el implementado por cada página web por separado; de hecho, uno de los motivos por los que muchos adultos no quieren verificar su edad es porque temen que sus fotos o documentos de identidad terminen siendo filtrados y revelen públicamente que consumen este tipo de contenido para adultos.

Las nuevas leyes también pueden ser la salvación de Pornhub; la compañía ha elogiado la reciente aprobación de la Digital Age Assurance Act de California, que obliga a los propietarios de tiendas de apps a la autenticación de los usuarios antes de descargar apps.

Mientras tanto, queda la cuestión del fin del Internet anónimo y del uso de esta tecnología para censura y control de la red; ya hay voces que piden que presentar una identificación personal sea obligatorio para navegar o para tener cuenta en redes sociales, tanto en nombre de la "protección de los menores" como para luchar contra las "fake news".