Que te roben el móvil es una de las peores cosas que te pueden pasar, y cada vez hay técnicas de robo de móviles más avanzadas y difíciles de predecir. Afortunadamente, también hay nuevas tecnologías para evitar que usen tu móvil robado.

Sin embargo, recientemente ha aparecido otra técnica para evitar que te roben el móvil, y es mucho más simple y directa: usar un móvil Android. Esa es la extraña conclusión a la que han llegado los ladrones de Londres.

La capital británica se encuentra en una crisis de seguridad, con los robos, especialmente los de teléfonos móviles, como una de las principales preocupaciones de las autoridades tras alcanzar cifras récord en los últimos años.

Se estima que cada año se roban más de 80.000 teléfonos en Londres, la ciudad europea con más incidencias de este tipo de delito. Lo peor es que los robos se suelen cometer a plena luz del día, mayoritariamente por grupos de jóvenes usando vehículos como bicicletas eléctricas para escapar.

En London Centric intentaron comprender mejor este problema entrevistando a varias víctimas de robo; y lo que les dijeron fue cómico: los ladrones se han vuelto quisquillosos y ya solo quieren robar iPhones.

Por ejemplo, tenemos la historia de un hombre que fue acorralado por ocho jóvenes en la parte sur de Londres a principios de año; ante semejante situación, el hombre entregó todas sus posesiones, incluyendo el smartphone.

Para su sorpresa, conforme el grupo se alejaba, uno de los ladrones se dio la vuelta, volvió a la víctima, y le devolvió el móvil; pero no porque le hubiese dado pena, sino, en sus propias palabras, porque: "no quiero un Samsung".

Esta situación rocambolesca no es una simple anécdota; se han dado más casos de ladrones que, al ver que su víctima usa un smartphone que no tiene la famosa manzana, optan por devolver el dispositivo antes que quedárselo.

Ese fue el caso de otro hombre que vio cómo su Samsung Galaxy desaparecía de sus manos y acababa en manos de un joven en una bicicleta eléctrica; lo persiguió, pero no le hizo falta correr mucho porque el ratero se había parado para examinar el móvil, e inmediatamente lo tiró al suelo y escapó.

iPhone 17 Chema Flores Omicrono

Aunque la policía de Londres aún no ha realizado declaraciones al respecto, como por ejemplo sobre la proporción de marcas más robadas, es innegable que existe una tendencia entre los ladrones de aceptar únicamente dispositivos de Apple.

Sin embargo, hay que aclarar que los ladrones no eligen los iPhone porque sean los mejores móviles, ni porque les gusten más; recordemos que, en la mayoría de los casos, estos robos no se producen para uso personal, sino para venderlos en el mercado negro, en muchas ocasiones lejos del país en el que fueron robados.

Y la realidad es que los iPhone mantienen su precio mucho mejor que los móviles del resto de marcas; pasado un año, el precio de un iPhone de segunda mano se acerca mucho más a su PVP que el de un móvil Android de segunda mano.

Por lo tanto, el único motivo por el que los ladrones prefieren el iPhone es porque pueden sacar un poco más con cada venta, y no por nada relacionado con la seguridad ni porque los iPhone sean más fáciles de desbloquear, como se ha rumoreado.