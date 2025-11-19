Google Translate cambia para siempre con traducción privada en tiempo real: elige el idioma y escúchalo en tus auriculares

Los cambios que está recibiendo Google Translate están dando a esta app una dimensión hasta ahora desconocida, no solo por la capacidad de corregir cuando entramos en modo aprendizaje, sino por los tres cambios que está integrando Google.

En agosto se actualizó con Live Translation potenciado por Gemini que permite tener una conversación en tiempo real con otros en un idioma distinto.

No solo se traducen nuestras palabras en otro idioma en pantalla, sino que se puede activar la reproducción de audio del texto traducido a través de los altavoces del móvil.

El primero de los cambios es para Live Translate. Al abrir este modo, pasaremos a una nueva página donde se puede iniciar la conversación. En la parte inferior se encuentran los dos idiomas para traducir, un botón de reproducción de audio y otro para iniciar grabación.

Para reproducir el audio solo tenemos la opción de encenderlo o activarlo, pero dentro de poco seremos capaces de controlar la reproducción individual por idioma.

El selector de reproducción de audio de Google Translate Android Authority

Android Authority ha encontrado que el botón de reproducción de audio tiene una flecha desplegable, y al tocarla, se puede elegir entre tres opciones: silencio, botón de altavoz, y el de auriculares.

Se explican por si solos, y si el modo estándar permite que ambos interlocutores y cualquier persona escuche la traducción, la opción de audio permitirá una traducción simultánea privada.

Lo que significa que podremos sentarnos con el interlocutor, compartir auriculares o usar dos dispositivos vinculados, y escuchar la traducción de la otra persona directamente sin que el audio interfiera en el ambiente.

El segundo cambio tiene que ver con las gafas inteligentes Android XR y que se van a integrar en Google Translate en el selector de dispositivos.

El tercero abre otra perspectiva al uso de Traductor de Google en el móvil, ya que actualmente Live Translate solo funciona cuando estamos en la app. Si pasamos a otra app, simplemente se detendrá.

Google está integrando una notificación persistente, similar a la de Gemini Live cuando pasamos a otra app, para resolver la limitación de su uso solo en Traductor de Google.

Live Translate será capaz de continuar con la traducción funcionando en segundo plano según cambiamos de apps. Desde ese botón persistente podremos pausar o reanudar Live Translate sin la necesidad de volver a la app.

Tres importantes cambios para Traductor de Google que gracias a la IA generativa ha mejorado exponencialmente en este año. Ahora solo nos queda recibir el modo aprendizaje en España, ya que todavía no está disponible.