Google Maps en el coche cambia para siempre: las funciones que van a ser imprescindibles llegan a tiempo para Navidad

Una de las apps imprescindibles durante la próxima operación salida de Navidad va a ser, sin duda alguna, Google Maps; ya la estemos usando con Android Auto, directamente en el coche, o en nuestro smartphone, es importante tenerla a mano.

Ahora, Google nos ha dado más motivos aún, si cabe, para usar Google Maps durante la próxima campaña navideña; si bien es cierto que algunas de estas funciones no llegarán a tiempo a España.

Como era de esperar, varias de estas novedades hacen uso de la inteligencia artificial de Gemini, como es el caso de la nueva sección "Lo que debes saber antes de ir" ("Know before you go") que aparecerá cuando pulsemos en restaurantes, hoteles y salas de concierto.

Esta nueva sección generada por IA mostrará los datos más importantes del lugar, en una lista de puntos fácil de comprender y sin necesidad de leer más de lo necesario; ideal si estamos buscando un sitio rápidamente.

Google define estos puntos como "consejos de primera mano", o "insider tips", es decir, información que normalmente no es obvia a simple vista pero que puede ser tremendamente útil para planear nuestro día.

Nueva integración de Gemini en Google Maps Google El Androide Libre

Por ejemplo, esta sección puede indicar que una opción del menú realmente merece la pena por el precio que tiene, o trucos para encontrar el local si es especialmente difícil (por ejemplo, si no tiene carteles externos).

Gemini también puede buscar información del establecimiento e indicar si permite reservas o si tenemos que ir con antelación para coger sitio, por ejemplo. Sin embargo, por el momento esta sección está disponible únicamente para los usuarios en iOS y Android en los Estados Unidos, sin confirmación de su lanzamiento en España y el resto del mundo.

En cambio, una función muy útil que sí estará disponible en España es el nuevo indicador de si hay puntos de carga cercanos al lugar que vamos a visitar; de hecho, esta función incluso es capaz de indicar cuántos cargadores estarán disponibles cuando lleguemos.

Nuevo indicador de puntos de carga para coches eléctricos en Google Maps Google El Androide Libre

Para ello, Google Maps usará datos de uso en tiempo real de los cargadores compatibles, además de usar inteligencia artificial para analizar el uso histórico de los cargadores y predecir la posible disponibilidad de un cargador libre.

Esta función de predicción de cargadores eléctricos estará disponible de manera global a lo largo de la próxima semana en Android Auto y en coches con Android Automotive con Google y será compatible con cientos de miles de estaciones de carga de todo el mundo.

Pero de nada sirve toda esa información si no sabemos en primer lugar a dónde vamos. Por eso, Google ha actualizado la pestaña Explorar de Google Maps para centrarse más en las localizaciones que están de moda, o "trending".

Nueva sección "trending" en Google Maps Google El Androide Libre

La nueva sección mostrará restaurantes que se hayan vuelto populares, además de actividades y puntos de interés cercanos que nos puedan interesar.

En esta ocasión, en vez de usar IA Google ha optado por usar listas creadas por humanos, en sitios especializados como Lonely Planet, OpenTable, Viator y otros. La nueva sección estará disponible de manera global en Android y en iOS este mismo mes.

Por último, si ya hemos visitado un local y queremos dejar una reseña, Google ahora nos permitirá proteger nuestra privacidad con la opción de usar apodos y una foto de perfil alternativa.

Por lo tanto, en vez de usar nuestra identidad guardada en nuestra cuenta de Google, con nuestra foto de perfil, podremos usar un "nombre falso" con una imagen en la que no se nos pueda reconocer.

Este "perfil falso" se puede configurar en la nueva opción "Editar perfil" en nuestra página de perfil de Google Maps, y puede ser muy útil si no queremos que nos reconozcan, por ejemplo, para dejar una reseña negativa de un sitio que solemos visitar.