Tras el varapalo del GTA VI, Rockstar Games anuncia una de sus obras maestras para móviles: Red Dead Redemption

La semana pasada fue todo un jarro de agua fría para los fervientes seguidores del próximo GTA VI con su retraso. Rockstar Games quiere paliar la depresión sufrida con el anuncio de Red Dead Redemption para móviles y consolas.

Red Dead Redemption y Undead Nightmare (una increíble expansión centrada en zombis) llegarán a los dispositivos móviles más recientes y a las consolas de la generación actual.

La fecha elegida es el 2 de diciembre y llegará con mejoras gratuitas, progreso transferible y una serie de optimizaciones para elevar la experiencia de juego.

Las versiones de Android e iOS se caracterizarán por controles adaptados para una experiencia perfecta en el móvil, y los miembros de Netflix, con suscripción activa, podrán descargar y jugar ambos.

Las consolas PS5 y Xbox Series X | S recibirán al juego ambientado en el salvaje oeste de Rockstar Games con una experiencia fluida a 60 fotogramas por segundo, calidad de imagen mejorada, compatibilidad con HDR y resoluciones de hasta 4K.

John Marston, el protagonista de Red Dead Redemption Rockstar Games

Los propietarios de una Nintendo Switch 2 disfrutarán de compatibilidad con DLSS, HDR, control mediante ratón y la misma fluidez de juego a 60 fotogramas por segundo en alta resolución.

Hay más, y aquellos que tengan en propiedad las versiones de PS4 y Nintendo Switch, así como la versión digital retrocompatible de Xbox One, recibirán la actualización gratuita en PS5, Xbox Series X | S y Switch 2.

La suscripción GTA+, que ahora ofrece durante unos días el acceso gratuito a GTA Online, dispondrá de Red Dead Redemption y Undead Nightmare.

Este anuncio llega justo a poco más de un año de que se lanzara Red Dead Redemption remasterizado en PC, así que era cuestión de tiempo que se pudiera disfrutar en consolas.

Undead Nightmare, la expansión independiente de Red Dead Redemption Rockstar Games

La sorpresa es su versión para móviles, aunque seguramente solo podrán disfrutarlo los modelos flagship, ya que es un juego que consume muchos recursos.

Se desconoce el precio con el que se lanzará en las versiones para móviles, aunque se podrá acceder a su instalación de forma gratuita con una suscripción a Netflix.

Una de las obras maestras de Rockstar Games con una narrativa centrada en el protagonista y un mundo abierto dinámico repleto de actividades secundarias como caza, búsqueda de recompensas, duelos y eventos aleatorios.

El jugador encarna a John Marston, un ex-forajido que intenta dejar atrás su vida criminal para proteger a su familia y empezar de cero.

Similar a otros grandes juegos del estudio como GTA San Andreas, GTA IV o el mismo GTA V, y a la espera del próximo GTA VI que será el acontecimiento más importante en el gaming en 2026, y que prácticamente será un tsunami de la cultura pop.