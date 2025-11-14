Google TV cambia para siempre con el nuevo diseño de la pantalla de inicio: así queda ahora la interfaz, botones y más

Si Google está transformando la forma en que interactuamos con el televisor gracias a Gemini en el Google TV Streamer, la experiencia de usuario con la interfaz de Google TV va a cambiar enormemente.

El nuevo rediseño de la pantalla de inicio de Google TV se está desplegando a más usuarios desde hace unas horas, y aunque no está disponible generalmente, de momento, así queda.

Este diseño se reportó en el mes de septiembre como una actualización enfocada primordialmente en la nueva navegación y alguna reorganización que otra de los elementos que conforman la interfaz.

Google hizo oficial la actualización, pero no la ha desplegado a todos los usuarios. Y ahora comienza a ser vista en Google TV Streamer, el dongle que también incluye Gemini for TV.

El rediseño de la pantalla de inicio, según 9to5Google, es principalmente una reorganización. La barra superior ahora muestra menos pestañas, y se limita a solo "Inicio", "Directo" y "Apps".

La nueva pantalla de inicio de Google TV 9to5Google

Todo con la idea de poner a la vista las secciones más importantes, como sucede con la barra de navegación que también tiene iconos para la búsqueda, salvapantallas y ajustes rápidos.

El resto de elementos, opciones o botones no han desaparecido, y ahora se encuentran bajo el menú de perfil para que Google TV ahora muestre la lista de seguimiento, librería y servicios al igual que preferencias de contenido.

Google TV 9to5Google

La lista de seguimiento y la librería se han rediseñada como interfaces aisladas con un encabezado en grande y una lista de contenido con desplazamiento horizontal.

Este último cambio no da respuesta a las exigencias de los usuarios y que muchos prefieren como se organizaba el contenido en Android TV frente a lo nuevo de Google TV.

Las páginas de preferencia de contenido y "tus servicios" siguen intocables en el lateral izquierdo, al igual que sucede con la pestaña de "Buscar".

Lo peculiar de esta actualización de la interfaz es que se está desplegando de forma independiente de la actualización de Gemini.

Lo que significa que no se recibirán a la vez, así que la primera sería el cambio de la interfaz de la pantalla de inicio, y posteriormente, aunque habría que esperar un poco más, Gemini for TV.

Google anunció esta última al comienzo de esta semana para transformar Google TV Streamer con el lenguaje natural de Gemini y así realizar búsquedas con la voz o que la IA nos recuerde lo mejor del último episodio de nuestra serie favorita.