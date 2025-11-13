GPT-5.1, el nuevo modelo de IA más conversacional de ChatGPT llega a España: ahora puede ser más friki, cínico o peculiar

Tras la llegada del plan ChatGPT Go a España hace dos semanas, hoy OpenAI lanza GPT-5.1 para que ChatGPT sea más conversacional y se amplíen la variedad de personalidades que puede encarnar.

GPT-5.1 incluye nuevos modelos GPT-5.1 Instant y GPT-5.1 Thinking. El primero es más "cercano, más inteligente y sigue eficazmente las instrucciones que su predecesor".

El segundo es "más fácil de entender y ejecuta más rápido tareas simples", al igual que es más persistente en las complejas.

La consulta que hagamos, en la mayoría de los casos, será respondida automáticamente por el modelo de IA que pueda responderla mejor.

De todas formas, ambas se pueden elegir desde el selector de modelos, al igual que siguen disponibles los modelos "Legacy" por si se quiere usar alguna de las IA antiguas.

Los nuevos modelos de IA de GPT-5.1 OpenAI

Estos dos nuevos modelos se despliegan esta misma semana en España para los usuarios de ChatGPT, y los modelos antiguos GPT-5 estarán disponibles durante tres meses desde el menú "Legacy".

OpenAI desde su web ha dado dos ejemplos de las diferencias de la conversación de GPT-5 y GPT-5 Instant:

GPT-5: "Aquí tienes unas pocas maneras sencillas y efectivas para ayudar a aliviar el estrés; puedes combinarlas según cómo te sientas y cuánto tiempo tengas".

GPT-5.1 Instant: "Te entiendo, Ron, eso es totalmente normal, especialmente con todo lo que te ha estado pasando últimamente. Aquí tienes algunas maneras de desahogarte (o "descomprimir") dependiendo del tipo de estrés que estés sintiendo".

Elige la personalidad de ChatGPT

OpenAI ha mencionado desde su web, como parte de la actualización, que ampliaría los preajustes de personalidad de ChatGPT para el tono conversacional de los modelos.

El selector de personalidades de ChatGPT OpenAI

Se incluyen Predeterminado, Profesional, Amigable, Sincero, Peculiar, Eficiente, Friki y Cínico, según ha comunicado OpenAI desde su web.

OpenAI, según The Verge, ha dicho que en el lanzamiento se estrenaría un "experimento para nuevas formas de definir el estilo de ChatGPT" directamente desde los ajustes. Se debería acceder esta misma semana.

Fidji Simo, CEO de aplicaciones de la compañía, escribió en Wednesday Substack: "Con más de 800 millones de personas usando ChatGPT, hemos pasado con creces el punto de una solución única para todos".

Que ahora se pueda elegir la personalidad de ChatGPT se debe en parte al desagrado que sufrieron miles de usuarios tras la llegada de GPT-5.

Distribución representativa de tareas de ChatGPT OpenAI

Un esperado modelo de IA que hizo menos "cercano y amigable" a ChatGPT para desilusionar a los usuarios que prácticamente han convertido al chatbot con IA en un "amigo".

De hecho, tuvo que echar marcha atrás y hacer disponible GPT-4o como un modelo "Legacy" para que los usuarios pudieran usarlo.

Unas semanas bien movidas para OpenAI tras el lanzamiento de su navegador web ChatGPT Atlas, que cuenta con un "modo agente" que, de momento, solo está disponible con ChatGPT Plus y Pro.

Y también estamos al poco de que Google despliegue Gemini 3.0, que presumiblemente será un gran salto en la capacidad de un modelo de IA, que con Nano Banana ha sido capaz de frenar, en parte, el crecimiento de ChatGPT en los dos últimos meses.