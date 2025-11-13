La app de Google cambia para siempre en tu móvil con "Imágenes": visualiza, explora y organiza tu contenido favorito

Tras la actualización de los Pixel de ayer, que traía consigo la app Journal para los Pixel 8 y 9, el gigante tecnológico ha anunciado un gran cambio en la app del buscador en Android e iOS.

Es la nueva pestaña "Imágenes" que se ubica justo en el centro de la barra inferior de la app de Google y es una "nueva forma de descubrir contenido visual".

Al igual que se puede hacer en la pestaña Discover, el gesto hacia abajo actualiza el contenido y todas las imágenes que van apareciendo están vinculadas a los intereses del usuario.

Todas las imágenes muestran su procedencia, ya sea un sitio web o redes sociales como puede ser Instagram. Al pulsar en una imagen se pasa al visor de pantalla completa.

En la parte superior, justo debajo del campo "Busca imágenes", se encuentran los temas sugeridos en forma de pequeños botones que podemos pulsar para definir el tipo de imágenes que aparecen.

La nueva pestaña "Imágenes" de la app de Google Google

Justo en "Buscar imágenes" aparece el icono de micrófono para usar la voz y el de Lens, que permite usar la cámara para que Google busque contenido relacionado con lo que se ha fotografiado.

Podemos guardar la imagen que queramos para pasarla a las "Colecciones" y así volver a ella desde la app donde encontraremos las carpetas.

La nueva pestaña "Imágenes" cono las colecciones de la app de Google Google

Desde el visor a pantalla completa de la imagen, según 9to5Google, se puede ver que una imagen se ha guardado, o las colecciones que tenemos disponibles para añadirla desde el botón "+".

Una interfaz sencilla que facilita la visualización de la imagen, al igual que clasificarla adecuadamente, como si quisiéramos, mismamente, crear una nueva colección a partir de la misma.

Esta nueva experiencia imita a Pinterest, la red social dedicada a las imágenes y que ahora lleva Google a su app para móviles.

Google lo anuncia desde su blog como "una forma fluida de organizar tus ideas creativas, desde la idea inicial al siguiente proyecto, todo en un lugar".

De momento habrá que esperar para que llegue a España, ya que se desplegará en las próximas semanas en Estados Unidos tanto en la versión para Android como en la de iOS.

La nueva experiencia de Imágenes de Google se puede definir como un Discover más visual que ofrece sensaciones similares a lo que es Pinterest, aunque eliminando el elemento social.

Habrá que ver si Google quiere ampliar la experiencia de la nueva pestaña con un tono más social, o simplemente se quede como un tablero de imágenes centrado en la búsqueda en la web.