La revolución de Amazon en el hogar inteligente llega a España: los nuevos Echo Show 8 y Echo Show 11 ya están disponibles

Amazon presentó su revolución particular basada en inteligencia artificial el pasado mes de septiembre con Alexa+ y nuevos dispositivos Echo muy mejorados respecto a los actuales, que representan un antes y un después en su apuesta por el hogar inteligente.

Poco a poco, estos productos han ido llegando a España, empezando por los nuevos Amazon Echo, y ahora le toca el turno a los Echo Show 8 y Echo Show 11, los nuevos altavoces con pantalla de la marca.

La diferencia entre los nuevos modelos y los que sustituyen es evidente a simple vista, con un nuevo diseño y una pantalla de mejor calidad con bordes más finos; pero en el interior es donde realmente se encuentran las novedades.

Empezando por lo obvio, las pantallas de los nuevos Echo Show han sido mejoradas y ahora son más grandes, nítidas y brillantes. De hecho, el nombre del Echo Show 8 no hace honor a la realidad, porque la pantalla es de 8,7 pulgadas.

Pero no es sólo una cuestión de tamaño. Las pantallas de los Echo Show 8 y Echo Show 11 adoptan la tecnología táctil in-cell además de un diseño de cristal líquido negativo. Gracias a esto, Amazon ha podido reducir las capas de laminación.

Nuevo Amazon Echo Show 8 Amazon El Androide Libre

El resultado es una pantalla con mejores ángulos de visión, que ya no tenemos que mirar de manera directa para ver el contenido, además de una calidad de imagen mejorada con mayor claridad incluso en habitaciones bien iluminadas.

Es evidente que el objetivo es que usemos más la pantalla, y de ahí la mejora en la resolución (con más de un millón de píxeles), y en el área visible de la pantalla. Eso también los hace mejores para hacer videollamadas en casa, con la cámara de 13 Mpx integrada en el dispositivo.

No hay que olvidar que estos aparatos son, ante todo, altavoces inteligentes, y por eso Amazon ha renovado completamente la arquitectura de audio, con nuevos altavoces estéreo frontales y un woofer personalizado para audio espacial envolvente.

Nuevo Amazon Echo Show 11 Amazon El Androide Libre

Lamentablemente, la mayor novedad de los Echo Show no ha llegado aún a España. Hablamos de Alexa+, la nueva generación del asistente personal que ahora está basado en inteligencia artificial y es capaz de aprovechar mejor todos los dispositivos Echo, pero especialmente, los Echo Show como Amazon demostró en la presentación oficial.

Por el momento, el nuevo asistente no está disponible en la Unión Europea, algo que ya hemos visto con otros proyectos basados en inteligencia artificial por las diferentes leyes y normas que rigen el sector tecnológico y que protegen la privacidad de los usuarios.

Amazon no ha confirmado cuándo lanzará Alexa+ en España, y por lo tanto, los nuevos Echo Show 8 y Echo Show 11 pierden un gran motivo para comprarlos; pero al menos, cuando el nuevo servicio sea lanzado en nuestro país estaremos preparados para usarlo con estos dispositivos.

El Amazon Echo Show permite controlar el hogar inteligente Amazon El Androide Libre

Además, la falta de Alexa+ no significa que estos dispositivos no representen un salto importante respecto a los modelos anteriores. Incluso con la versión normal de Alexa, podemos seguir accediendo a funciones avanzadas como el control del hogar inteligente, vinculando y controlando miles de dispositivos compatibles sin necesidad de un controlador adicional.

Por lo tanto, desde estas pantallas podemos ver la imagen de nuestras cámaras, controlar luces, termostatos y otros dispositivos conectados, y con la tecnología Omnisense podemos activar rutinas en base a eventos como alcanzar una cierta temperatura ambiente o detección de personas.

El nuevo Amazon Echo Show 8 ya está disponible en España por 199,99 euros, mientras que el nuevo Amazon Echo Show 11 está disponible por 239,99 euros, ambos disponibles en colores blanco o gris grafito.