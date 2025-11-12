Google actualiza los Pixel en España con el modo de mapas que ahorra batería, resúmenes de notificaciones y mucho más

Hace unos días se hizo disponible en la Google Play Store la nueva app para personalizar los Pixel que justamente hoy se activa con el Pixel Drop de noviembre.

La nueva actualización de los Pixel ya está disponible en España y trae resúmenes de notificaciones, un nuevo modo de ahorro de batería para Google Maps, edición de fotos basado en prompts, y Gemini Nano para editar fotos en la app Mensajes.

Google toma la iniciativa después de los problemas de Apple para integrar efectivamente los resúmenes de notificaciones. En el Pixel 9 y siguientes se puede usar esta función para los chats y conversaciones más extensas (de momento solo en inglés).

En la actualización de diciembre de los Pixel, y que llegará cargada de novedades, se incluirá la posibilidad de silenciar los resúmenes de notificaciones de baja prioridad.

La semana pasada conocimos una de las novedades más interesantes que aterriza a Google Maps: el nuevo modo de ahorro de batería. Queda de forma exclusiva en los Pixel 10 con esta actualización, aunque sí llega a España.

El nuevo modo de ahorro de batería de Google Maps exclusivo de los Pixel Google

Y lo que hace es oscurecer completamente la pantalla para mostrar la información más importante, que incluye la ruta de navegación y los detalles del próximo giro a dar.

Google, desde su blog, mantiene que esta funcionalidad puede ahorrar hasta 4 horas de vida de batería, así que será de inestimable ayuda, incluso para el usuario que la quiera tener siempre activa.

La función del widget Pixel VIP que llega a España Google

Otra novedad está relacionada con la función Pixel VIP que se añadió en junio y que permite seleccionar ocho contactos favoritos para recibir actualizaciones desde un widget que se puede poner en la pantalla de inicio.

Ahora se dará prioridad a las notificaciones de los contactos Pixel VIP. También, si ocurre algún evento meteorológico de gran calibre en la zona, se verá una alerta en el widget de contactos.

Los nuevos temas para personalizar los Google Pixel Google

La personalización de la nueva app de Google ya está disponible con "Wicked: For Good" y sus nuevos fondos de pantalla, iconos, sonidos de sistema y GIFs basados en la película que se estrenará dentro de poco en los cines en los Pixel 6 y siguientes.

Hasta aquí todas las novedades que se despliegan hoy en España, mientras que el resto se hace de forma regional como sucede con los despliegues generales que hace Google en sus móviles.

Las novedades que llegarán próximamente

Nano Banana es otro de los protagonistas de esta actualización y aparece a través de la función Remix, potenciada por Gemini en la app Mensajes de Google.

Lo que hace es editar una foto que hemos recibido o queremos enviar a través de los prompts para darle un toque más retro o cambiar cualquier objeto o entorno de la captura. Se queda en Estados Unidos, Australia, Canadá, India, Irlanda y Nueva Zelanda.

La nueva función Remix de los Pixel Google

Los Pixel, según TechCrunch, también podrán disfrutar de todas las novedades de Google Fotos con Nano Banana, "Ask Photos", el nuevo botón de "Ask" y mucho más, y que fue anunciado unas horas antes del despliegue de la actualización para los móviles de Google.

Se introduce la detección de llamadas spam gracias a Gemini Nano y su detección de voz en el dispositivo, aunque todavía no la veremos por estos lares en España. Se expande ahora a Reino Unido, Irlanda, India, Australia y Canadá.

Resúmenes de notificaciones en los Pixel Google

Otra de las novedades, y plenamente integrada en la experiencia de analizar el contenido de un mensaje, es la inclusión del botón "posiblemente sea una estafa" en la misma notificación cuando llegue al móvil.