La nueva actualización de Windows 11 es muy especial: Microsoft deja fuera a la mayoría de los ordenadores

Las actualizaciones de Windows han sido motivo de alegría y de desesperación por igual para millones de usuarios, pero al menos la próxima versión del sistema, Windows 11 26H1, no va a provocar ninguna de esas reacciones, porque casi nadie la podrá probar.

Esta semana, Microsoft ha confirmado el lanzamiento de la primera versión previa de Windows 11 26H1, que estará disponible para el público general durante la primera mitad del 2026.

Es un anuncio sorprendente por muchas razones. Para empezar, es la primera versión "H1" (primera mitad del año) para Windows 11, ya que hasta ahora todas las versiones del sistema eran "H2" (segunda mitad del año), como Windows 11 25H2 lanzada el mes pasado y Windows 11 24H2 lanzada a finales de 2024.

Pero tal vez lo más chocante es que la inmensa mayoría de los usuarios no podrá instalar Windows 11 26H1 cuando sea lanzada el año que viene; su ordenador simplemente no será compatible, por no usar el procesador adecuado.

Y es que Microsoft ha confirmado que Windows 11 26H1 está pensada en exclusiva para "procesadores específicos" que aún no han llegado al mercado; aunque la compañía no lo ha especificado, se espera que se trate de los nuevos chips basados en arquitectura ARM.

En concreto, la nueva versión de Windows 11 ha sido desarrollada específicamente para los nuevos Snapdragon X2 de Qualcomm, además de los nuevos N1X de Nvidia; los primeros ordenadores basados en estos chips serán lanzados en el 2026, coincidiendo con 26H1.

Windows 11 26H1 está diseñado para el Qualcomm Snapdragon X2 Elite

Windows 11 26H1 está basado en la nueva versión de la plataforma de Windows, con nombre código "Bromine", haciendo referencia al elemento químico bromo. En cambio, Windows 11 25H2 y 24H2 están basados en la plataforma "Germanium" (del germanio).

Sin embargo, Microsoft afirma que esta nueva versión de Windows no tiene funciones exclusivas, y únicamente está siendo desarrollada para dar soporte a los nuevos procesadores.

La mayoría de los cambios introducidos por Windows 11 26H1 son internos y probablemente incluyen optimizaciones especiales para los nuevos procesadores de Qualcomm y Nvidia, para que funcionen mejor con el sistema operativo.

Esta no es la primera vez que Microsoft hace algo parecido. Windows 11 24H2 en realidad fue lanzado inicialmente durante la primera mitad del 2024 para coincidir con el lanzamiento de ordenadores con procesador Snapdragon; la actualización fue lanzada para todos los ordenadores meses después, durante la segunda mitad del año.

En esta ocasión, ocurre algo parecido. Con el lanzamiento de los primeros portátiles con Snapdragon X2 previsto para dentro de pocos meses, Microsoft se ha visto obligada a lanzar una nueva versión del sistema.

Pero esta vez Microsoft ha preferido lanzar dos versiones separadas de Windows 11 para el 2026, pero dejando claro que esta es una ocasión especial y que no afecta a sus planes de desarrollo.

Por lo tanto, Windows 11 26H2 será lanzada en la segunda mitad del 2026, y será la actualización que realmente está pensada para todos los usuarios de ordenador y la que traerá la mayor cantidad de novedades.