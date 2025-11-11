Google cambia cómo compartes las imágenes creadas con Nano Banana: se verán en su máxima resolución y sin el chat con la IA

Si Nano Banana es capaz de integrarse en Gemini en la superposición en el móvil, era cuestión de tiempo que Google ofreciera una nueva forma de compartir la imagen creada sin que pierda calidad.

Es la nueva propuesta del gigante tecnológico que ya está desarrollando un flujo de trabajo que se basa en compartir la imagen para que el usuario que la reciba la pueda abrir sin pasar al chat donde fue creada.

Android Authority ha descubierto lo que parece un mecanismo para compartir imágenes basado en enlaces en la versión 16.44.62 de la app de Google.

Y realmente va a cambiar cómo se comparten imágenes desde Nano Banana o Gemini. Actualmente se ha de descargar la imagen o compartirla como un archivo con el botón de compartir.

La segunda opción permite pasar la imagen sin descargarla, pero al compartirla en una app como WhatsApp, pierde calidad de imagen por el método de compresión.

El nuevo flujo de compartir de Gemini Android Authority

Es lo que quiere evitar Google ahora y que funciona similar a los enlaces compartidos de Google Drive: se crea uno público que cualquiera puede abrir cuando lo recibe.

Se edita la imagen con Nano Banana y se da un toque largo en la misma para dar en compartir y se genere un enlace público que sustituye al actual método.

Cuando el usuario abra el enlace que ha recibido, abrirá la imagen con una nueva interfaz con las opciones de compartir, copiar o guardarla.

Hasta ahora, si se compartía una imagen con un enlace público, no había otra opción que compartir el chat de Gemini usado para generar la imagen. Es decir, que se ven todas las consultas hechas en la conversación.

Lo mejor de todo es que el nuevo método no muestra el chat y nos aseguramos de que la imagen generada se verá en la resolución con la que fue creada tras evitar compartirla directamente en WhatsApp u otra app.

El objetivo no es otro que se puedan compartir imágenes de Nano Banana en su mejor resolución, aunque con la pega de hacer algún paso extra al compartir enlaces.

Esta novedad de Google Gemini llega desde el lado del servidor y, en las pruebas que hemos hecho en EL ESPAÑOL - El Androide Libre, todavía no está disponible en España.

Se puede crear un enlace público, pero al abrirlo, en vez del nuevo previo de imagen, aparece el chat en el que fue generada la imagen con Nano Banana.