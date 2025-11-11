Coros lanza en España uno de los mejores relojes para runners, el Pace 4: ahora con pantalla AMOLED y más batería

Tras el lanzamiento del APEX 4 en España hace justo unas cuantas semanas, COROS vuelve a la carga para renovar una de las gamas más apreciadas por los runners por estos lares con el COROS Pace 4.

Una marca con sede en California (EE. UU.) que hace años era prácticamente una desconocida, pero que con el objetivo puesto en ciertos nichos de mercado, comienza a ser apreciada por runners y otro tipo de deportistas.

El COROS Pace 4 ya se puede comprar en España por un precio de 269 euros desde su web es.coros.com/pace4 y distribuidores autorizados a nivel nacional.

Y si el anterior Pace 3 asombró por su pantalla transflectiva, su peso ligero, su GPS y una interfaz y experiencia bien definida para dar esos detalles precisos a los runners, el Pace 4 da un salto importante hacia adelante.

Esta vez sus claves son su peso ligero, autonomía mejorada, monitorización, herramientas inteligentes de entrenamiento y nuevas funciones de voz.

COROS Pace 4 COROS

Tras darse a conocer por su simplicidad, ligereza y precisión, ahora se renueva el diseño, una pantalla AMOLED 2.5D con borde biselado y funciones de registro por voz integradas (y que son bien interesantes).

Se queda en solo 32 gramos con la correa de nailon para pesar 2 gramos más que el PACE 3 (40 g con la de silicona). Sigue siendo uno de los relojes deportivos más ligeros y sus medidas son 43,4 x 43,4 x 11,8 mm.

COROS Pace 4 con la correa de nailon COROS

El gran cambio del COROS Pace 4 se encuentra en su pantalla AMOLED de 1,2 pulgadas que sustituye a la transflectiva del anterior modelo (reflejaba la luz ambiental para mejorar la visibilidad cuando hay mucha luz).

La pantalla AMOLED ofrece mejores colores, mayor contraste y una lectura más clara incluso a pleno sol. Habrá que probarlo in situ si el cambio merece la pena.

Se ha mejorado su autonomía: alcanza hasta 41 horas de actividad con GPS y 19 días de uso diario, lo que supone un extra de 16 horas adicionales comparado a su predecesor.

Otra de las grandes novedades son las funciones de voz integradas, que algunas llegaron en la actualización de COROS 4.0 en verano, pero que ahora se mejoran considerablemente.

COROS Pace 4 COROS

El micrófono permite grabar notas de entrenamiento y "Voice Pins" sin detener la actividad. Una importante característica para reflejar con nuestra voz las sensaciones de la sesión.

Las herramientas avanzadas de entrenamiento incluyen predicciones de carrera, planes personalizados para maratón, puntuaciones de condición física de running y el sistema Virtual Pacer para trabajar ritmos con objetivos con mayor precisión.

El diseño se vuelve a caracterizar por un cuerpo de perfil bajo, combinación de colores en la caja y las correas intercambiables (silicona o nailon) que permiten usarlo tanto para salir a correr como en el uso diario.

Y si el COROS Pace 3 destacaba por la precisión de su GPS de doble banda, COROS lo ha mejorado en el Pace 4 al fijar la señal más rápido y con mayor precisión (da soporte a GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou y QZSS).

Otros de sus detalles son sus 4 GB de memoria interna, soporte a accesorios de terceros como POD o POD 2, y otros monitores de ritmo cardíaco, y control de cámara con GoPro, Insta360 y DJI.