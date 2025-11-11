Black Friday ya está aquí: Samsung presenta ofertas de escándalo en smartphones, hogar inteligente y mucho más

Ya estamos en noviembre, y eso significa una cosa: el Black Friday ya está aquí. Lo que empezó siendo un día especial de ofertas se ha extendido a prácticamente todo el mes, y muchas marcas están empezando con el Single's Day.

El "día del soltero" es el 11/11, y es otra excusa más para hacernos "auto regalos", comprando lo que más nos interesa sin necesidad de esperar a que nos lo regalen; y Samsung puede tener justo lo que necesitamos.

La compañía ha anunciado hoy el inicio de su temporada Black Friday, coincidiendo con el Single's Day para ofrecer ofertas especiales a través de la app de Samsung sólo con introducir el código SINGLES11 para obtener un descuento adicional del 11%.

Para empezar, tenemos una oportunidad genial de cambiar de móvil por uno de los mejores dispositivos basados en Android del mercado, con el Galaxy S25 Ultra de 1 TB por 1.399 euros, con una pantalla de 6,9 pulgadas y una cámara de 200 Mpx.

Este también puede ser el momento ideal para dar el salto a los móviles plegables, con el Galaxy Z Fold 7 de 256 GB por 1.898 euros; este modelo tiene una pantalla plegable de 7,6 pulgadas, ofreciendo una experiencia similar a la de una tablet.

La otra opción es el Galaxy Z Flip de 512 GB por 1.130 euros para una experiencia más parecida a la de un smartphone convencional pero con un formato mucho más compacto.

Samsung Galaxy Z Flip 7. Manuel Fernández Omicrono

Además de las rebajas que ya tienen aplicadas, todos estos dispositivos pueden recibir un descuento extra del 11% si usamos el código SINGLES11 en la app de Samsung.

Las ofertas exclusivas del Single's Day también representan una oportunidad única para convertir nuestro hogar en inteligente, con la plataforma de Samsung.

En electrodomésticos, la gama Bespoke cuenta con ofertas como el Frigorífico Combi 387 L, con diseño modular y sistema Metal Cooling, por 949 euros, y la lavadora Bespoke AI 11Kg AI EcoBubble por 619 euros, ambos con el 11% adicional con el código SINGLES11.

Televisores Neo QLED de Samsung. Nacho Castañón Omicrono Fráncfort

Por último, si queremos un televisor nuevo, tenemos la opción de dar el salto a la tecnología Quantum Dot y el nuevo procesador Q4 AI con el QLED QEF1 4K de 50 pulgadas por 391 euros. También están disponibles el Neo QLED QN74 4K de 65 pulgadas con Mini LED por 759 euros, y el OLED S91F de 77 pulgadas con AI Upscaling Pro por 1.949 euros, todos con el descuento del 11%.

Estas ofertas son exclusivas al comprar directamente desde Samsung, que a través de su plataforma ofrece envío gratuito en todos los pedidos, financiación flexible de hasta 36 meses, y permite obtener puntos con Samsung Rewards; y durante esta semana, las compras que hagamos obtendrán el doble de puntos.