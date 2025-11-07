YouTube deja de funcionar en todo el mundo, y esta vez no es que se haya caído: Google toma una decisión muy polémica

Aproximadamente a las 13:45 hora peninsular española, YouTube ha dejado de funcionar en España y el resto del mundo, con el sitio web completamente inaccesible para una gran cantidad de usuarios. Pero no todos.

Esa era la pista de que estaba pasando algo raro. Lejos de ser una caída general del servicio, los fallos de YouTube parecían afectar a únicamente una porción de los usuarios, aunque sea una porción bastante grande.

Aunque la página de YouTube parecía cargar perfectamente, aparecía completamente vacía de contenido; los vídeos no se mostraban en la página de inicio y no era posible pulsar en ninguno para reproducirlo.

En cambio, para mucha gente, YouTube seguía funcionando sin problemas; por ejemplo, la app móvil no mostró fallos en ningún momento, y muchos usuarios sólo tenían que cambiar de navegador para volver a ver la página web.

Y fue entonces cuando quedó claro qué es lo que pasaba: YouTube estaba bloqueando el acceso a los usuarios con bloqueadores de anuncios instalados en el navegador. Aunque Google no lo ha confirmado aún, ese es el único punto en común entre todos los afectados.

El bloqueo de extensiones contra anuncios fue detectado como una caída de YouTube DownDetector El Androide Libre

Esta es la medida más extrema que YouTube ha tomado contra los bloqueadores de anuncios hasta la fecha; en el pasado, el servicio ha adoptado cambios que han afectado a la experiencia, como impedir la reproducción de vídeos con un mensaje, o integrar los anuncios directamente en el vídeo.

Sin embargo, esta es la primera vez que Google modifica la página de inicio de YouTube únicamente para los usuarios de bloqueadores de anuncios; no sólo eso, sino que lo ha hecho sin mostrar ningún tipo de advertencia que pueda indicar la solución, que es desactivar el bloqueador en la página de YouTube.

La página de YouTube aparecía vacía para usuarios con bloqueadores de anuncios Critical_Score | Reddit El Androide Libre

Eso indica que es posible que Google no tuviese planeado iniciar este bloqueo ahora, y que se haya activado por error; el hecho de que el servicio haya vuelto a la normalidad aproximadamente una hora después refuerza esa teoría.

Por lo tanto, es altamente probable que Google se esté preparando para expulsar completamente a los usuarios de bloqueadores de anuncios de su plataforma, impidiendo el uso de la plataforma incluso para navegar por la página o buscar vídeos.

Es el siguiente paso lógico en la escalada de la guerra de Google contra los bloqueadores de anuncios. A finales del 2024, la compañía empezó a borrar extensiones del navegador Chrome, una política que afecta principalmente a extensiones que permiten al usuario evitar la carga de contenido indeseado, como publicidad o rastreadores.

Aunque oficialmente el uso de bloqueadores de anuncios siempre ha vulnerado las normas de uso de YouTube, no ha sido hasta el pasado verano que el servicio implementó varias medidas para forzar a los usuarios a comprar la suscripción YouTube Premium para evitar los anuncios.