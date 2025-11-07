WhatsApp inicia el despliegue de los chats de terceros para comunicarte desde la app con Telegram, Signal y otras

Justo hace una semana apareció un desarrollo importante de los chats de terceros como el aviso de que WhatsApp estaría a punto de desplegar esta experiencia de interoperabilidad. Ya se puede enviar chats a terceros en la beta.

Los usuarios en España, al igual que el resto de países de la Unión Europea, ya tienen la posibilidad de chatear desde WhatsApp con usuarios que utilicen apps como Telegram, Signal y otras.

Se debe a la Ley de Mercados digitales (DMA), que requiere que las apps y servicios cumplan con directrices estrictas si quieren operar en la región.

WhatsApp fue nombrado como un 'gatekeeper' al superar los 45 millones de usuarios activos mensuales, como el umbral para clasificar a la app como "plataforma en línea muy grande".

Meta fue forzada a integrar los chats de terceros en WhatsApp, que hoy estamos viendo llegar a la beta para permitir la comunicación desde la app con las mencionadas, como Telegram.

Los chats de terceros de WhatsApp WaBetaInfo

Lo importante de hoy es que WaBetaInfo ha sido capaz de acceder a la nueva versión de WhatsApp en Android (2.25.33.8) que ya permite comunicarse con otros usuarios en otras apps.

Lo único que, mientras se pueden enviar y recibir mensajes en un chat individual, en los grupos de chat todavía no está activada esta opción.

Ofrece las funciones básicas como envío de mensajes, fotos, vídeos, mensajes de voz, notificaciones push o incluso configurar la calidad de los medios, al igual que las alertas.

Es un importante cambio ante los anteriores despliegues que no permitían enviar mensajes, aunque sí descubrir parte de su comportamiento, así que la fecha final para la llegada de los chats de terceros se acerca.

Los mensajes combinados o separados de los chats de terceros WaBetaInfo

Lo que sugiere también que WhatsApp está logrando cumplir con los requisitos de interoperabilidad establecidos por las autoridades europeas.

Un paso vital para acercar esta nueva experiencia de comunicación que evitará que otros usuarios sean forzados a instalar WhatsApp para hablar con amigos cuando prefieren usar Telegram, Signal u otras apps.

Estas también han de actualizar sus apps para permitir esa experiencia básica de comunicación para que lo que realmente importe sea el envío de mensajes y no la app que se esté usando.

WaBetaInfo ha compartido una captura en la que se puede ver algunos de los ajustes que se pueden aplicar como los mensajes combinados o separados según la preferencia del usuario.

La diferencia entre ambos recae en que los combinados aparecerán como otro chat más en la bandeja de entrada, mientras que separados cada uno tendrá su propio espacio en la pantalla de mensajes.

Lo único que nos falta es echar un vistazo a la interfaz de chat, aunque no será muy distinta de la que conocemos, aunque quizás WhatsApp quiera diferenciarla visualmente de alguna manera.