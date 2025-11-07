Conducir y usar el móvil al mismo tiempo es ilegal, pero a Elon Musk le da igual: así puede acabar con Android Auto

Elon Musk durante la junta anual de accionistas de Tesla del 2025 Tesla El Androide Libre

Uno de los grandes problemas de las pantallas táctiles de los coches, y por extensión de Android Auto, se encuentra en la gran distracción que pueden suponer durante la conducción.

Ese es uno de los motivos por los que el Euro NCAP ya está tomando medidas para recuperar los botones físicos, que se pueden usar sin necesidad de mirarlos de manera directa; pero ¿y si simplemente no tuviésemos que mirar la carretera?

Aunque parezca una idea futurista, Elon Musk afirma que su compañía Tesla está a "uno o dos meses" de conseguir un sistema de conducción autónoma que permita a los conductores "enviar mensajes con el móvil y conducir al mismo tiempo".

De esta manera, Tesla puede hacer obsoletos a Android Auto y Apple CarPlay, dos plataformas cuyo mayor atractivo es que permiten usar apps del móvil en la pantalla del coche; de hecho, los Tesla son los coches más populares que no son compatibles con ninguno de los dos sistemas.

Esa es solo una de las muchas sorprendentes declaraciones y promesas que Musk ha realizado en la junta anual de accionistas de Tesla, que se convirtió en una fiesta de homenaje al multimillonario.

Ese contexto para las declaraciones es importante, porque es evidente que el magnate quería tranquilizar a los accionistas, y de paso, convencerlos de aprobar un paquete salarial de nada menos que un billón de dólares en los próximos 10 años.

Para conseguirlo, Tesla tendrá que alcanzar una valoración de mercado de 8,5 billones de dólares, frente a los 1,4 billones que vale actualmente y vender al menos un millón de los nuevos robots Optimus.

Una persona soltando el volante en un Tesla.

Musk se muestra optimista de alcanzar esas cifras, en parte por el as en la manga de Tesla: la conducción autónoma de nivel 4, que llegará a los últimos modelos de la compañía en forma de actualización de sistema.

La conducción autónoma se divide en cinco niveles dependiendo del grado de automatización, con 0 siendo el nivel en el que el conductor lo hace todo y 5 el nivel en el que el vehículo lo hace absolutamente todo, hasta el punto de que el volante y los pedales no son necesarios.

Tesla promete alcanzar el nivel 4 de autonomía, que ya sería el más elevado disponible de manera comercial y que representa un nivel de automatización tan alto que la legislación actual no está preparada.

En el nivel 4, el coche es capaz de realizar todas las tareas de conducción, llegando incluso a gestionar ciertas situaciones críticas sin tener que pasar el control al conductor como ocurre en la actualidad con sistemas semejantes a Autopilot; sólo requiere la intervención en ámbitos muy específicos.

Momento de la prueba de conducción autónoma de Tesla en Madrid. Tesla Omicrono

Elon Musk afirma que, con este nivel de autonomía, los propietarios de coches Tesla con FSD (Full Self-Driving) podrán usar el móvil y conducir al mismo tiempo con la tranquilidad de no tener que supervisar todo lo que hace el vehículo.

Es una declaración chocante por muchas razones, no la menor de ellas que lo que Musk está planteando es claramente ilegal; y es que da igual lo que pueda hacer tu coche o las funciones que tengas a tu alcance, conducir y usar el móvil está prohibido.

Musk no detalló los pasos legales ni las discusiones regulatorias necesarias para permitir una función semejante, y no parece que le importe; con una fecha tan cercana para el lanzamiento, es imposible que se desarrollen nuevas leyes que soporten este comportamiento.

Esta no es la primera vez que el sistema de conducción autónoma de Tesla se mete en líos legales; Autopilot ha sido denunciado por organizaciones gubernamentales de todo el mundo por publicidad engañosa, por hacer creer a los conductores que el coche se puede conducir por sí solo, resultando en accidentes fatales.