Ikea acaba de darnos la mejor excusa para dar el salto al hogar inteligente: controla tu casa con el móvil sin importar la marca

El hogar inteligente siempre ha sido una de esas cosas muy atractivas en la teoría, pero difíciles de aplicar en la práctica por la gran cantidad de obstáculos que podemos encontrarnos; Ikea acaba de quitarnos unas cuantas de esas excusas.

La compañía ha presentado hoy su nueva gama de productos de hogar inteligente, compuesta de 21 dispositivos que tienen una cosa en común: son compatibles con Matter, el nuevo estándar universal para dispositivos conectados.

Eso significa que, en vez de usar su propia plataforma de manera exclusiva, estos dispositivos se pueden integrar con los de otras marcas en un solo sistema conectado, que podemos controlar con Google Home u otra plataforma si lo preferimos.

Al adoptar Matter, Ikea no busca competir a muerte contra otras marcas de domótica, sino ofrecer una alternativa asequible para ampliar la experiencia en hogares conectados, y hacer esta tecnología más accesible.

La nueva gama de productos se divide en tres áreas: iluminación, sensores y control inteligente, y podemos elegir los que queramos sin necesidad de tenerlos todos para obtener la mejor experiencia, gracias al mencionado estándar Matter.

Iluminación inteligente de Ikea Ikea El Androide Libre

Para empezar, la nueva gama de bombillas inteligentes KAJPLATS cuenta con 11 variaciones diferentes, cada una con su propia forma, tamaño, nivel de brillo y estilo, para que podamos escoger la que mejor encaje con nuestro hogar.

Las bombillas se dividen en cuatro tipos:

E27/E26 de forma globo estándar, con diámetro de 60 mm

de forma globo estándar, con diámetro de 60 mm P45 E14 de perfil compacto, con diámetro de 45 mm

de perfil compacto, con diámetro de 45 mm GU10 de foco direccional

de foco direccional Decorativas de vidrio transparente.

Las bombillas inteligentes de Ikea están disponibles en luz blanca o de color (menos las decorativas que sólo ofrecen espectro blanco), y todas tienen función regulable para obtener el tipo de iluminación que necesitamos en cada momento.

Bombillas inteligentes KAJPLATS de Ikea Ikea El Androide Libre

Continuando con los sensores, se ofrecen varias alternativas tanto para controlar el movimiento de personas y objetos, como para medir el ambiente del hogar y obtener alertas de seguridad.

MYGGSPRAY es un sensor de movimiento para uso interior y exterior que enciende la iluminación automáticamente.

es un sensor de movimiento para uso interior y exterior que enciende la iluminación automáticamente. MYGGBETT es un sensor que detecta si una puerta o ventana se abre o se cierra, ideal para seguridad doméstica.

es un sensor que detecta si una puerta o ventana se abre o se cierra, ideal para seguridad doméstica. TIMMERFLOTTE es un sensor de temperatura y humedad, útil para controlar el ambiente del hogar.

es un sensor de temperatura y humedad, útil para controlar el ambiente del hogar. ALPSTUGA es un monitor de calidad del aire que mide CO2, partículas PM2.5, temperatura y humedad, proporcionando una imagen clara del ambiente dentro de casa.

es un monitor de calidad del aire que mide CO2, partículas PM2.5, temperatura y humedad, proporcionando una imagen clara del ambiente dentro de casa. KLIPPBOK es un sensor de fugas de agua que alerta con sonido o notificación al móvil, protegiendo contra daños por agua.

Sensor de apertura MYGGBETT de Ikea Ikea El Androide Libre

Por último, Ikea ofrece una gama de mandos, enchufes y control de dispositivos que nos permiten controlar nuestro hogar en cualquier parte con el móvil.

BILRESA son tres tipos de mandos a distancia, entre los que destaca uno con doble botón para encender y apagar las luces, ajustar el brillo, cambiar el color o activar escenas predefinidas, y otro con rueda para variar estas opciones de manera más precisa. Están disponibles en kits, uno con tres controles de ruedas y otro con doble botón.

GRILLPLATS es un enchufe inteligente que permite convertir aparatos convencionales en dispositivos inteligentes que podemos controlar de manera remota.