Google lanza una nueva app exclusiva para los Pixel en España para personalizar tu móvil con un simple toque

Imagen de la nueva app de Google para los Pixel 9to5Google

Tras la actualización de finales de octubre de los Pixel en España, ahora Google trae un buen regalo para los usuarios de sus móviles, una app para personalizarlos como nunca.

Google ha publicado la nueva app "Theme packs", o Paquete de temas, en la Play Store para sus dispositivos que se caracteriza por personalizarlos con un simple toque.

Y no se queda en un mero wallpaper para los Pixel 10 y otros, sino que ejecuta una serie de cambios al color, los iconos de apps, reloj e incluso sonidos como tonos de llamada, alarmas y notificaciones.

La lista se amplía a la app Gboard o Teclado de Google, supuestamente para los GIFs, y otras tantas más para darle un buen lavado de cara al móvil de Google.

El primero de los temas personalizados es Wicked: For Good!, la segunda parte de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway Wicked, con tres estilos: "For Good", "Glinda", y "Elphaba".

El icono de la app en la Play Store es una muestra de color sobre fondo morado. Según una filtración, se debería de poder acceder desde Fondo de pantalla y estilo, pero no hay nada activo de momento tras instalar la app.

Se puede acceder al previo de los paquetes de temas disponibles pulsando en "Descarga" en la esquina superior derecha. Justo después, se puede activar o desactivar qué personalización se va a aplicar: añadir sonidos, el fondo de pantalla y el resto de elementos.

La app ya está disponible en España desde la Play Store para los Pixel 6 y móviles de Google posteriores. Fue lanzada justo hace dos días a la Play Store, según 9to5Google.

Lo que no queda claro es cuándo Google tiene pensado lanzar los paquetes de temas, ya que el mes pasado lanzó dos actualizaciones de sistema, así que en los próximos días podría caer.

Es decir, que no se está ciñendo a lanzamientos del primer lunes de cada mes para actualizaciones mensuales. Todo queda en que se active la descarga desde el lado del servidor de Google para actualizar la app.

Y a la espera de la gran actualización del mes de diciembre que traerá consigo una gran variedad de nuevas funciones a los Pixel como Live Updates, widgets en la pantalla de bloqueo, la posibilidad de desactivar el desenfoque de fondo de pantalla o detalles como la animación del reloj en la pantalla de inicio.