Google lanza Gemini Deep Research en España: su IA de investigación ya puede mirar tus emails, Drive e incluso chats

Las integraciones al completo se están llevando a cabo en las plataformas y experiencias que ofrece Google en todo su ecosistema, como lo fue Google Home hace nada. Ahora anuncia Gemini Deep Research.

Desde su blog, Google lo ha denominado como "una de las funciones más solicitadas" para Gemini Deep Research.

Es una funcionalidad agéntica específicamente ideada para crear reportes de investigación más que para contestar preguntas.

El chatbot comienza creando un plan de investigación de multipasos, pasa a ejecutar una serie de búsquedas web para crear un reporte e incluso se puede ir optimizando al añadir contexto con nueva información.

Ofrece la posibilidad de exportar el reporte completo a un documento de Google o generar un podcast, según The Verge, similar al que ofrece NotebookLM para poder reproducirlo mientras vamos al trabajo o volvemos a casa.

La interfaz de Gemini Deep Research

Google explica bien todas las posibilidades que ofrece la nueva conexión entre Deep Research y las apps de Workspace: "Inicia un análisis de mercado para un nuevo producto analizando los documentos iniciales, los correos relacionados y los planes de proyecto".

U otra interesante vertiente: "Crea un informe de la competencia sobre un producto rival que coteje datos públicos de la web con tus estrategias, hojas de cálculo y chats de equipo".

Deep Research está disponible para su activación desde el campo de texto de Gemini, y una vez que se ha seleccionado, aparecen dos botones, uno para las fuentes y otro para subir archivos.

Las cuatro fuentes disponibles son: Google Search, Gmail, Drive y/ o Chat, y se puede seleccionar solo una, varias o todas a la vez.

Deep Research Gemini realizando una investigación Google

Seleccionada cualquiera, aparecerá el icono de la fuente en tamaño pequeño avisando visualmente de que está activado para realizar la consulta sobre un informe o reporte.

Gemini Deep Research lo que hace es tomar todos los correos electrónicos en Gmail, los documentos, hojas de cálculo, diapositivas y PDFs en Drive, y los chats, si se usa Google Chat, como contexto para que ofrezca mejores respuestas.

Ya está disponible Gemini Deep Research en España en la versión de escritorio, según hemos podido constatar en EL ESPAÑOL - El Androide Libre, aunque solo en la versión de escritorio.

Google dice que en los próximos días se desplegará en las versiones para móviles para poder utilizar Deep Research Gemini y así usar las fuentes de datos que queramos según los reportes o informes que queramos que haga el modelo de IA de Google.