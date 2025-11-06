Los bloqueos de LaLiga pueden suponer otro choque con Trump: "El gobierno español está al tanto, pero no interviene"

El bloqueo masivo de páginas web y servicios en Internet sigue en el centro de la polémica en España; la orden judicial obtenida por LaLiga a finales del 2024 le permite ordenar a las operadoras que bloqueen el acceso a direcciones IP, incluso si son usadas por servicios legales.

Los bloqueos han recibido críticas de empresas de Internet y de los principales afectados, propietarios de servicios y páginas web que no tienen nada que ver con la piratería de fútbol por IPTV, pero que son bloqueados cada fin de semana por usar la misma dirección IP en servicios de CDN.

El servicio de CDN más popular, y por lo tanto el más afectado, es Cloudflare, y ahora, la compañía ha alegado que esta práctica representa una "barrera comercial digital" contra la que el gobierno de Donald Trump debería hacer algo.

La postura de Cloudflare se ha hecho pública en el contexto de la consulta anual organizada por la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) para la elaboración del "Informe Nacional de Estimación de Barreras Comerciales Extranjeras".

Cada año, el gobierno estadounidense solicita comentarios de la industria para identificar los obstáculos con los que se encuentran las empresas del país en mercados extranjeros. Y tradicionalmente, ha sido el medio por el que los grupos de derechos de autor han hecho saber su postura sobre la piratería.

Por eso, la participación de Cloudflare en el informe de este año es sorprendente, porque aporta otro punto de vista a la lucha contra la piratería y el daño colateral que provocan las medidas desproporcionadas en negocios legales.

Concretamente, Cloudflare ha argumentado que países como España, Italia, Francia y Corea del Sur han implementado bloqueos que afectan de manera desproporcionada a proveedores tecnológicos de los Estados Unidos, y que el gobierno debería hacer algo para proteger a estas empresas.

cloudflare

Aunque Cloudflare reconoce que las medidas adoptadas en estos países tienen como objetivo frenar la piratería, causan graves daños colaterales al bloquear sitios legítimos; además de al Piracy Shield italiano, el alegato también tiene palabras para España.

Cloudflare explica cómo la decisión de la justicia española ha resultado en una práctica que provoca "la caída repetida de decenas de miles de páginas web legítimas y sin relación, así como la caída de servicios digitales, sin una oportunidad judicial para remediarlo".

La empresa se queja de que estas acciones "diseñadas para proteger un pequeño rango de intereses comerciales", han causado "un daño colateral significativo a negocios y usuarios que no son los objetivos deseados", y recuerda que estos bloqueos "no ofrecen la posibilidad de recurso".

Pero tal vez la mayor crítica va dirigida al gobierno español, que "está al tanto" de estos problemas, pero que ha elegido "no intervenir en el asunto", según Cloudflare. Por ello, la compañía considera que esta es una "barrera comercial" significativa para los Estados Unidos.

Ahora, la USTR tendrá que realizar un informe para el 2026 donde se consideren y se respondan a estas y otras preocupaciones de empresas estadounidenses, con posibles consecuencias políticas y legales.