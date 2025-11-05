Lo nuevo de Google hará que comprar entradas para un concierto sea mucho más fácil: no habrá ni que buscarlas

Google Chrome ha cambiado para siempre en España con su nuevo Modo IA, que hace las búsquedas utilizando inteligencia artificial, aunque es cierto que si se quiere buscar algo en profundidad, no hay nada mejor que hacerlo manualmente.

Aun así, este nuevo modo de búsqueda puede ser una gran opción para muchas ocasiones a lo largo del día, como por ejemplo, a la hora de buscar información simple.

Lo que está claro es que la inteligencia artificial puede cambiar por completo la forma en la que interactuamos con Internet a lo largo del día.

Google sigue buscando nuevos métodos para que los usuarios sean capaces de exprimir la inteligencia artificial en su día a día, y una de sus nuevas opciones permitiría hacer mucho más fácil la compra de entradas o la reserva en un restaurante.

Los agentes de inteligencia artificial van a ser muy importantes en los tiempos venideros, y se espera que muchos modelos vayan adquiriendo funcionalidades avanzadas como esta.

Gracias al modo de IA de Google, va a ser posible pedirle al buscador que encuentre, por ejemplo, una cita con el peluquero o entradas para un concierto para no tener que hacerlo manualmente.

Según recoge Android Authority, se trata de un proceso que no gana en velocidad a lo que tarda un usuario haciéndolo de forma manual, por lo que no es la mejor opción si se necesita hacer la búsqueda a la mayor brevedad posible.

Sin embargo, es una gran opción para no tener que hacerlo manualmente, puesto que tan solo tarda unos segundos en ofrecer resultados.

Lo curioso aquí es que Google incluso los ordena en función de su precio para ofrecer a los usuarios la opción más barata.

Eso sí, la inteligencia artificial únicamente se encargará de encontrar los mejores resultados y mostrárselos al usuario para que sea este el que, en última instancia, confirme la reserva.

Algo lógico, puesto que, por ejemplo, a la hora de comprar las entradas para un concierto, el último paso es pagar, y es algo que no se puede dejar en manos de una inteligencia artificial, o al menos no se debería.

Esta función ya se puede probar accediendo a la beta en Google Labs, pero se espera que en un futuro llegue a todos los usuarios.