Adiós al fútbol pirata gratis: una gigantesca operación bloquea 14 plataformas de streaming con millones de usuarios de pago

Las acciones llevadas a cabo por LALIGA son múltiples y ahora se ha sumado a una operación a nivel mundial que ha bloqueado el acceso a fútbol pirata gratis a cerca de 8 millones de usuarios.

Catorce plataformas de transmisión ilegal de contenidos audiovisuales han dejado de funcionar desde el sábado hasta este martes por orden de la Justicia de Argentina.

Han dejado a millones de personas sin servicio de entretenimiento al bloquearse plataformas como My Family Cinema, TV Express, Eppi Cinema, Vela Cinema, Cinefly, Vexel Cinema, Humo Cinema, Yoom Cinema, Bex TV, Jovi TV, Lumo TV, Nava TV, Samba TV y Ritmo TV.

Justo en una noche en la que hay partidos de la Champions, con diversos enfrentamientos entre Liverpool y Real Madrid, al igual que Atlético Madrid y Union Saint-Gilloise, el impacto va a ser sonoro para millones de usuarios en todo el mundo.

De todas esas marcas, My Family Cinema y TV Express han sido las que han operado a nivel mundial desde hace varios años y ofrecían distintos planes de suscripción con cientos de miles de usuarios.

El golpe llevado a cabo por LALIGA y ALIANZA (la Alianza contra la Piratería Audiovisual) se va a notar mundialmente y sobre todo en América Latina.

La Fiscalía de Cibercrimen de Buenos Aires (UFEIC) de Argentina seguirá ejecutando órdenes de bloqueo en este mes, ya que tiene previsto el cese de servicio de hasta 28 plataformas en total.

Los catorce bloqueos llevados a cabo en estos días han detenido la retransmisión de contenido pirata a millones de usuarios con un 74 % de clientes de pago en Brasil.

No solo han sido bloqueos, sino que se han producido registros de las oficinas de las plataformas para desarticular la operación de las plataformas.

Justamente contaban con 6,2 millones de usuarios de pago que abonaban mensualmente entre tres y cinco dólares para acceder a las señales de televisión piratas.

LALIGA se presentó como acusación particular en la investigación dirigida por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires.

Lo peculiar de estas plataformas de reproducción de contenido ilegal es que, mientras se operaba en las áreas de marketing, traducciones y ventas desde Argentina, administración, finanzas e IT se encontraban localizadas en China, según la información publicada.

Motion Picture Association (MPA), asociación comercial que representa a los principales estudios de cine, televisión y streaming del mundo, se sumó al proceso tras los registros.