Elon Musk abandona la idea de lanzar su primer móvil: "No habrá ningún sistema operativo o apps en el futuro"

Con los problemas que sigue dando X (antes Twitter) a Elon Musk, cofundador y director de Tesla aparte de otras empresas, ha vuelto a la palestra para dar pistas sobre el futuro de los dispositivos.

Y no, no va a lanzar un móvil como tal, aunque su formato sí que podría ser el mismo, aunque con otros objetivos bien distintos a los que entendemos como un "smartphone" al uso.

En la entrevista con Joe Rogan, el popular presentador de uno de los podcast más populares del planeta, ha dicho": "No estoy trabajando en un móvil".

Sigue con: "Lo que puedo decirte es hacia dónde van las cosas, y es una forma bien distinta al sentido más tradicional de lo que es un teléfono móvil. Esencialmente, tendrás IA desde el servidor comunicándose con IA en tu dispositivo".

De esta manera, borra de un tirón el juego que se ha traído entre manos desde hace años con la posibilidad de lanzar un móvil, o el año pasado cuando volvió con la misma retórica.

Elon Musk: “I am not working on a phone. I can tell you where I think things will go, which is that we’re not going to have a phone in the traditional sense. What we’ll call a phone will really be an edge node for AI inference with some radios to connect. Essentially, you’ll have… pic.twitter.com/t0z28CVmKU — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 31, 2025

Para entender mejor sus palabras, dice: "Lo que formalmente podría ser un móvil, servirá para generar en tiempo real con IA tanto vídeo como todo lo que quieras. No habrá sistemas operativos ni apps en el futuro".

Y finalmente define cómo sería su 'móvil': "Será un dispositivo con pantalla y audio, y que generará toda la IA que se pueda". Lo que podría sonar a exagerado o algo sin raciocinio, no está tan lejos según algunos cambios que estamos presenciando últimamente.

Un ejemplo es la integración en la que Adobe está trabajando: inyecta Express directamente en la interfaz de ChatGPT para que el usuario lo active como hace con un modelo de IA o Sora, y así realice ediciones desde la misma app de OpenAI.

O como la IA de Nano Banana se ha integrado de tal forma que, al generar una imagen con Firefly 5 Model de Adobe, se pase a su edición para dar los últimos retoques.

Tanto Express en ChatGPT como Nano Banana en Firefly funcionan desde la parte del servidor y el ordenador o móvil quedan como los dispositivos desde los que el usuario pulsa un botón en la interfaz o introduce un prompt, pero todo siempre desde la "nube".

Es una de las vertientes hacia las que nos encaminamos y que Elon Musk, al igual que otras compañías, podrían hacer realidad en un dispositivo sin sistema operativo y sin apps.

Unas palabras que van a la par de los drásticos cambios que está generando la inteligencia artificial generativa en todas sus formas. Ahora habrá que esperar si este dispositivo encajará en el usuario final.