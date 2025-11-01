ChatGPT Go ya está disponible en España: el plan barato que amplía el acceso a GPT-5 y todas estas funciones avanzadas

A los tres meses de lanzar el plan ChatGPT Go, ya está disponible desde hace unas horas en España por 9,99 euros para convertirse en la mejor vía de entrada a una experiencia superior del chatbot de OpenAI.

ChatGPT Go incluye todo lo de la versión gratuita, pero con límites ampliados que nos llevan hasta 10x más mensajes, 10x más generación de imágenes y 10x más cargas de archivos.

Otro de los aspectos fundamentales es la memoria y se ofrece el doble que en la versión gratuita, por lo que recuerda más conversaciones o contexto previo.

Pero lo más importante del pago de 9,99 euros por Go es el acceso más amplio al modelo GPT-5, o futuras versiones más avanzadas como GPT 6-7, según anunció Sam Altman, CEO de OpenAI, hace días.

Aunque GPT-5 ha resultado ser un modelo de IA que ha recibido críticas, por no ser tan 'adulador' como GPT-4o, da respuestas más precisas y ofrece una mejor capacidad de razonamiento.

ChatGPT Go

Otra de las ampliaciones que se reciben con ChatGPT Go es un soporte de archivos más amplio, lo que supone subir más documentos, PDF y más.

Y no hay que olvidarse de la creación de GPTs personalizados para tareas más concretas, una funcionalidad que no está presente en la versión gratuita.

Los proyectos, tareas y herramientas de análisis se abren al usuario para una productividad mayor con un acceso más amplio, que sería justamente como se podría denominar a Go, que desbloquea los límites de la versión gratuita.

A lo que no permite es el acceso ilimitado de memoria y contexto, al igual que algunos conectores para apps externas no estarían disponibles.

Se sigue ofreciendo el modelo avanzado de voz y es la única pega, ya que no se amplía el límite, según se lee desde la página de ayuda, y sigue teniendo el mismo que el modelo gratuito, así que la idea de Go es realmente ampliar los límites del plan free.

Es decir, que accederemos durante más tiempo al mejor modelo GPT-5 y el resto de funciones dichas. Esto es lo destacable de Go si piensas adquirirlo desde hoy mismo:

Acceso ampliado a GPT-5.

Mensajes y cargas ampliadas.

Creación de imágenes ampliada y más rápida.

Memoria y contexto ampliados.

Investigación en profundidad limitada.

Proyectos, tareas, GPT personalizados.

En las próximas semanas se esperan novedades, como la versión "adulta" de ChatGPT, tal como anunció Sam Altman en octubre y que se despliegue en algún momento la actualización a GPT 6-7.

Y por delante se acerca la gran actualización de Gemini que alcanzará la versión 3, según dijo Sundar Pichai, CEO de Google, tras el anuncio de Gemini con 650 millones de usuarios mensuales.