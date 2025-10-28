El precio de los móviles Galaxy cambiaría para siempre: Samsung considera aumentarlo y solo se salvaría esta serie

Después de los últimos detalles conocidos del Samsung Galaxy S26 Ultra, ahora los problemas de producción de DRAM de Samsung afectarían el precio de sus propios móviles Galaxy.

Un reciente reporte indica que Samsung considera aumentar el coste de sus móviles Galaxy debido al gasto de producción de memorias.

La publicación económica coreana Hankyung clama que los móviles de gama baja y media de Samsung están siendo considerados para incrementar sus precios.

Lo que significa que la serie de móviles flagship de la serie S se salvaría del salto en el coste, aunque los detalles que rodean la noticia son vagos.

Las series afectadas serían los Galaxy A y Galaxy M. Se ha informado, según 9to5Google, que Samsung sigue enfrentándose a una escasez de memorias.

La memoria DRAM de Samsung

Se debe a la alta demanda de memoria de gran ancho de banda utilizada por servidores de IA. El hardware de memoria usado en estos servidores es más complejo que la DRAM (Memoria de Acceso Dinámico Aleatorio).

Fabricantes como Samsung han pasado a producir una mayor cantidad, lo que ha generado menos espacio para producir memoria DRAM estándar para PCs y dispositivos móviles.

El tipo de memoria HBM (Memoria de Alto Ancho de Banda) cuesta más producirla, pero también ha aumentado el precio de los propios módulos de DRAM de Samsung.

Se reportó desde 9to5Google que se incrementó el precio del inventario de las memorias DRAM DDR4 y DDR5 de Samsung en casi el 20 %.

En un primer momento, este incremento fue visto como algo lógico debido al aumento de las tarifas, aunque realmente tuvo que ver con la escasez de memorias por la alta demanda para servidores de IA.

Los que no se librarían de la subida del precio serían los dispositivos Galaxy Z Flip, que la sufrirán debido al hardware de IA en evolución y los costes asociados.

La escasez de memoria DRAM va a seguir presente, al menos, por más de dos años según varios informes de análisis. La jugada de Samsung para reducir ese espacio de tiempo sería una línea de producción de DRAM avanzada ampliada, aunque queda un año o más para que se convierta en realidad.

Se desconoce la posible cifra del aumento de precio de los Samsung Galaxy de gama baja y media, así que habrá que esperar para saber si habrá que rascarse un poco o mucho los bolsillos para renovar algunos de los móviles de la serie Galaxy A y M.