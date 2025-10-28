El futuro de los coches de Xiaomi ya está en marcha: crea una nueva división para adelantarse al resto de marcas

Lei Jun, CEO de Xiaomi, con el Xiaomi SU7, SU7 Ultra, y un SU7 con el nuevo chasis CarNewsChina El Androide Libre

El éxito del Xiaomi SU7 y del Xiaomi YU7 no será una anécdota en la historia de la compañía, que ya se está preparando para continuar expandiéndose, tanto en su país natal de China como en Occidente.

Mientras el coche de Xiaomi sigue dando pasos para llegar a España de manera oficial a lo largo de 2027, la compañía ya está preparando el siguiente salto que deberá tomar si quiere seguir siendo competitiva.

Para ello, Xiaomi ha creado una nueva división, llamada "Departamento de Arquitectura", que se centrará en exclusiva en experimentar y explorar tecnologías de nueva generación que puedan ser usadas en sus coches.

La nueva división será liderada por Cui Qiang, que anteriormente estaba a cargo de la división de I+D de Xiaomi; a su vez, Wang Zhensuo, que era el máximo responsable de los trenes motrices eléctricos, pasará a asumir la responsabilidad de I+D.

La importancia del nuevo Departamento de Arquitectura dentro de Xiaomi es evidente, teniendo en cuenta que reportará de manera directa a Lei Jun, CEO y fundador de Xiaomi y el principal responsable de que la compañía haya apostado por fabricar su propio coche eléctrico en vez de firmar alianzas con fabricantes ya establecidos.

Es una apuesta que por el momento está teniendo mucho éxito, y de ahí la formación de este nuevo departamento, que se encargará de establecer las bases técnicas de la próxima generación de vehículos eléctricos de Xiaomi.

Se trata de un movimiento sorprendente y que deja claras las prioridades de Xiaomi. En la mayoría de los fabricantes de coches tradicionales, las funciones dedicadas a la innovación y la experimentación se delegan en equipos subordinados al CTO de la empresa al no ser consideradas tan importantes como el I+D, es decir, la aplicación real de estas innovaciones.

Por el contrario, Xiaomi apuesta por colocar la innovación en primer plano y bajo supervisión directa del máximo nivel ejecutivo; Lei Jun ha elegido tomar un papel más directo en este nuevo departamento, pese a la cantidad de responsabilidades que ya tiene.

Eso dice mucho de la importancia que el nuevo departamento tiene en ojos de Lei Jun, que puede haberse dado cuenta de la importancia que tendrán las nuevas tecnologías en el futuro del mercado del automóvil y la gran competencia que tendrá.

El propio Lei Jun describe la competencia como "winner-take-all", es decir, que unos pocos ganadores son los que se repartirán el mercado, mientras que el resto desaparecerá o se volverá irrelevante.

En otras palabras, Lei Jun prevé que el mercado de los automóviles seguirá el mismo camino que la electrónica de consumo, y particularmente, los smartphones, donde hemos pasado de tener una gran variedad de marcas y productos a depender de unos pocos fabricantes.