El sencillo motivo por el que algunos móviles tienen varias certificaciones de resistencia contra agua, líquido o polvo

Los consumidores en España y en todo el mundo se han acostumbrado a que una única clasificación IP defina la resistencia de un teléfono a los daños por líquidos y partículas.

Sin embargo, una nueva tendencia está generando confusión: dispositivos que anuncian múltiples certificaciones, como IP66 + IP68 + IP69.

Modelos recientes, como el Realme GT 8 o el OPPO Find X9, presumen de esta triple protección, lo que lleva a muchos usuarios a preguntarse: si IP69 es la más alta, ¿no debería incluir ya la protección de las otras? La respuesta, sorprendentemente, es que no.

La clave para entender este fenómeno es que estas diferentes clasificaciones no son acumulativas, sino que prueban escenarios de estrés completamente distintos.

Que un teléfono sobreviva a una prueba no garantiza que supere la otra. Los fabricantes han comenzado a certificar sus dispositivos para múltiples estándares como una señal de madurez en la ingeniería y, por supuesto, como una herramienta de marketing.

¿Qué significa "IP"?

"IP" son las siglas de Ingress Protection (protección contra el acceso), un estándar internacional que mide cómo de bien está sellada la carcasa de un dispositivo contra la entrada de dos elementos: polvo y agua. El código siempre sigue el formato IPXY.

El primer dígito, la X , mide la protección contra sólidos (polvo), en una escala del 0 al 6. Un "6" significa que el dispositivo es "hermético al polvo"; no entrará nada tras una prueba exhaustiva.

El segundo dígito, la Y, mide la protección contra líquidos (agua), en una escala del 0 al 9. Y aquí es donde radica la confusión.

Durante años, el estándar de oro para la gama alta fue el IP68. Esta certificación garantiza dos cosas: que es hermético al polvo (el "6") y que puede resistir la inmersión completa y continua en agua dulce (el "8").

Generalmente, esto se traduce en sobrevivir a 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos. Esta prueba mide la resistencia del dispositivo contra la presión estática del agua mientras está sumergido.

Sin embargo, las pruebas IP66 e IP69 miden algo totalmente diferente: la resistencia a los chorros de agua a presión.

IP66: Protege contra chorros de agua potentes. La prueba utiliza chorros de alta presión (unos 100 litros por minuto) lanzados desde cualquier ángulo.

Protege contra chorros de agua potentes. La prueba utiliza chorros de alta presión (unos 100 litros por minuto) lanzados desde cualquier ángulo. IP69 (o IP69K): Utiliza chorros de agua a muy alta presión (80-100 bares) y alta temperatura (80 °C). Es una prueba diseñada para equipos industriales que deben ser limpiados a vapor o con lavado a presión.

Un teléfono puede tener unos sellos excelentes que aguanten perfectamente la presión estática de estar bajo el agua (superando el IP68), pero esos mismos sellos podrían fallar estrepitosamente si son golpeados por un chorro de agua caliente a alta presión (fallando el IP69).

Del mismo modo, un dispositivo podría resistir un chorro directo, pero tener una fuga lenta si se deja sumergido. Son modos de fallo diferentes.

Ingeniería y Marketing

Si estas pruebas son diferentes, ¿por qué vemos esta tendencia ahora, en 2024 y 2025? Hay dos motivos principales. El primero es la madurez de la ingeniería.

Los adhesivos, el diseño de las juntas y los nanorecubrimientos han mejorado tanto que ahora es más fácil para los fabricantes superar estas pruebas extremas sin comprometer el diseño del teléfono.

El segundo motivo es el marketing. En un mercado tan competitivo, la "resistencia" es un gran argumento de venta.

Para el consumidor medio, ver "IP66 + IP68 + IP69" crea una impresión de cobertura total y robustez absoluta, aunque la mayoría de los usuarios nunca vayan a necesitar protección contra limpieza a vapor, por ejemplo.

La pregunta es, ¿realmente necesitamos tanta protección? Para la mayoría de las personas, la respuesta es no.

A menos que se trabaje en entornos industriales, la certificación IP68 es más que suficiente para la vida diaria. Cubre los accidentes más comunes: lluvia, derrames de líquidos, o una caída accidental a la piscina o en el inodoro.

La inclusión de múltiples clasificaciones IP es, en gran medida, un ejercicio de demostración de fuerza por parte de las marcas. Es una forma de decir que sus teléfonos están protegidos no solo contra los accidentes comunes, sino contra casi cualquier escenario imaginable.