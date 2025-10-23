Xiaomi quiere que le digas adiós al Fire TV: su nuevo TV Stick 4K para España tiene Google TV y las apps de Android que quieres

Hoy en día, contar con un televisor inteligente es prácticamente imprescindible, pero no todo el mundo se lo puede permitir; la solución es un dispositivo como el TV Stick 4K 2nd Gen que Xiaomi ha lanzado en España esta semana.

Estamos ante un pequeño dispositivo que se oculta fácilmente tras el televisor y que sólo requiere de un puerto HDMI y un cargador USB para funcionar; en otras palabras, es un competidor directo del Fire TV Stick de Amazon.

Este lanzamiento no parece casualidad, teniendo en cuenta que la semana pasada, Amazon lanzó en España el polémico Fire TV Stick 4K Select que estrena su nuevo sistema operativo con un mejor rendimiento pero también sin la compatibilidad con apps de Android que hasta ahora han tenido sus dispositivos.

Da la sensación de que Xiaomi está enviando un mensaje a los consumidores con este lanzamiento, ya que, pese a su reducido tamaño, el Xiaomi TV Stick 4K 2nd Gen es compatible con las apps de Android, cuenta con la tienda de apps de Google Play, y hasta ejecuta el nuevo Google TV.

De esta manera, Xiaomi no sólo tiene un competidor que puede quitar ventas a Amazon, se las puede quitar incluso a Google, que desde el fin de los Chromecast ya no cuenta con un reproductor multimedia barato comparable a este y sólo ofrece el Google TV Streamer 4K en España.

Xiaomi TV Stick 4K 2nd Gen Xiaomi El Androide Libre

Pese a su reducido tamaño, el Xiaomi TV Stick 4K 2nd Gen promete imágenes ultranítidas y de alta calidad, y no sólo por su resolución 4K, también por la compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+ para obtener imágenes de mayor rango dinámico con más detalles en luces y sombras.

Además, el dispositivo es compatible con Dolby Atmos y DTS:X con decodificación de audio profesional, lo cual será ideal para aprovechar nuestro equipo de cine en casa.

Para esta generación, Xiaomi ha mejorado el rendimiento gracias a un nuevo procesador de cuatro núcleos Cortex-A55 a 2,5 GHz; la compañía asegura que obtiene un rendimiento de CPU un 80% superior respecto al Xiaomi TV Stick 4K original.

El mando a distancia del Xiaomi TV Stick 4K 2nd Gen Xiaomi El Androide Libre

El procesador viene acompañado de 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento, además de una gráfica ARM G310 V2 que según Xiaomi obtiene un rendimiento en gráficos un 150% superior respecto a la pasada generación.

El nuevo chip también ofrece acceso al estándar Wi-Fi 6, que permite obtener una velocidad de descarga más rápida gracias al mayor ancho de banda, pero especialmente, una mayor estabilidad en la red para evitar saltos y bloqueos durante la reproducción.

El Xiaomi TV Stick 4K 2nd Gen viene con Google TV Xiaomi El Androide Libre

Todo eso debería ser suficiente para obtener una experiencia fluida en la interfaz de Google TV y en todas las apps habituales en este tipo de dispositivos como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, Apple TV, YouTube, Spotify y 10.000 más, disponibles a través de la Google Play Store.

Gracias también a Google TV, este dispositivo es compatible con las funciones inteligentes de Google, incluyendo acceso al Asistente de Google para encontrar contenido en todas nuestras apps usando el micrófono del mando; sin embargo, Xiaomi no ha aclarado si en el futuro este dispositivo recibirá Gemini como harán los dispositivos Google TV oficiales.

Lo que sí ha confirmado es que el Xiaomi TV Stick 4K 2nd Gen viene con Xiaomi+, una gran biblioteca de televisión en directo gratis con acceso a todo tipo de canales de noticias, películas, entretenimiento y más, eliminando la necesidad de usar una IPTV.

El Xiaomi TV Stick 4K 2nd Gen ya está disponible para comprar en España, con un precio de 69,99 euros.