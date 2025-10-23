BYD firma una alianza estratégica con Honor para impulsar experiencias de IA y conectividad en sus eléctricos

Si BYD ya está diseñando alternativas a Android Auto y CarPlay de Apple, ahora se ha aliado con HONOR para marcar juntos una alianza estratégica para integrar la solución de conectividad para vehículos del fabricante de dispositivos móviles en los eléctricos y enchufables de BYD.

Lo hará a través del sistema DiLink de BYD y con el objetivo de ofrecer experiencias de movilidad centradas en la persona y potenciadas por la inteligencia artificial para mejorar la conducción en los vehículos de BYD.

El acuerdo se ha logrado durante una ceremonia en la que han estado presentes James Li, CEO global de HONOR, y Wang Chuanfu, presidente y director general de BYD Group.

Una presencia muy importante por parte de BYD para dar mayor interés a la alianza estratégica firmada que, no solo representa una colaboración tecnológica y de ecosistema, sino también un compromiso con visión de futuro hacia la movilidad inteligente.

Justo en el día que sabemos que General Motors incorporará la tecnología de Google Gemini en su asistente con IA de todos sus vehículos en 2026.

DiLink

El objetivo no es otro que borrar la línea que separa al smartphone del coche para ofrecer un ecosistema inteligente incrustado en el nuevo sistema de nueva generación DiLink.

El cambio más inmediato sería la desaparición de las llaves del coche, algo ya conocido por ambas marcas y otras tantas que permiten la apertura de puertas.

Cualquier móvil HONOR se convertirá en la llave de los coches eléctricos de BYD para el bloqueo / desbloqueo de las puertas, o que se inicie la conducción sin tener que sacar el móvil del bolsillo del pantalón o del bolso, tipo manos libres.

Es solo la punta del iceberg de las experiencias que estarían por llegar a los vehículos eléctricos y enchufables de BYD. La siguiente sería la "continuidad de app".

Se miran direcciones en el móvil para que en el momento que nos sentemos en nuestro BYD la ruta de navegación aparezca en la pantalla de infoentretenimiento del vehículo.

Otras de las funciones serán screen mirroring, bien conocido y que proyecta la pantalla del móvil en la del coche, y un modo privado para ocultar el texto de los mensajes cuando llevamos a alguien.

Se puede esperar la llegada de agentes de IA y colaboraciones entre ambas marcas para campañas de marketing y publicidad para llevar su experiencia de conducción a todo el mundo.

Una alianza estratégica que va a la par de las que se están dando en el mundo del motor ante un cambio total en la experiencia de conducción de un coche.