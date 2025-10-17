El nuevo móvil de Xiaomi es el más original del 2025: nuevo diseño con textura de vaqueros y un gran altavoz de Bose

Atrás quedaron los días en los que Redmi no era más que una marca "de bajo coste" que simplemente aprovechaba el hardware de los smartphones ya lanzados por su casa madre, Xiaomi.

La nueva Redmi es más independiente y original, y lo ha vuelto a demostrar con el anuncio del Redmi K90 Pro Max, el smartphone más puntero y completo de la marca que cuenta con muchos elementos originales.

Aunque pueda parecer sorprendente, no estamos ante un Xiaomi 17 con otro nombre, sino ante un smartphone de gama alta que bien puede quitarle clientes porque tiene cosas que ningún otro Xiaomi tiene.

Para empezar, lo más obvio, el diseño. Aunque el Redmi K90 Pro Max no tiene la pantalla secundaria del Xiaomi 17, lo compensa con un aspecto más refinado, tanto en su versión normal en blanco con detalles dorados, como en la "Denim Edition".

En efecto, este móvil tiene una versión inspirada en los pantalones vaqueros, si bien no utiliza el mismo tipo de tejido sino una imitación; pero Redmi se ha preocupado de que tanto la textura como el color sean indistinguibles de un vaquero real.

Redmi K90 Pro Max Xiaomi El Androide Libre

La clave de este diseño se encuentra en el uso de una mezcla propia de azules índigo que evoca distintas etapas del tejido "denim", desde el azul profundo de unos pantalones nuevos al aspecto desgastado de unos usados.

Pero no es una simple cuestión de colores. La superficie ha sido tratada para aportar una sensación similar a la de un tejido vaquero, lo que a su vez supone que es antideslizante y resistente a las huellas, por lo que es ideal si no queremos usar una funda en nuestro móvil.

Xiaomi afirma que el objetivo ha sido crear una "conexión emocional", ya que la idea es que el dispositivo nos dé una sensación de nostalgia que recuerde a todas esas veces que hemos llevado vaqueros.

Pero la nueva Redmi va más allá de un diseño curioso. El K90 Pro Max tiene un elemento que no está presente en ningún otro modelo de Xiaomi, justo en la isla de cámaras ocupando el espacio que normalmente quedaría libre.

Redmi K90 Pro Max Xiaomi El Androide Libre

Hablamos de un gigantesco altavoz de la marca Bose integrado directamente en la trasera del dispositivo, lo que garantiza una calidad de sonido muy superior respecto a otros smartphones que dependen de pequeños altavoces instalados en los extremos.

De esta manera, podemos escuchar música con alta calidad en cualquier parte dejando el móvil tumbado o boca abajo, convirtiendo el móvil en la versión moderna del radiocasete portátil de antaño.

En lo técnico, el Redmi K90 Pro Max es el smartphone de la marca más potente hasta la fecha, al estar basado en el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Snapdragon.

Redmi K90 Pro Max Xiaomi El Androide Libre

De la misma manera, este es el primer móvil de Redmi con cámara teleobjetivo, aunque los detalles técnicos de su sensor no se han hecho públicos por el momento.

El Redmi K90 Pro Max llegará al mercado chino el próximo 23 de octubre en China, junto con una versión básica del K90. Por el momento, no se ha confirmado la disponibilidad de estos dispositivos en España.