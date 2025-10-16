El OPPO Find X9 es oficial para España: se presentará en Barcelona como una gran alternativa en fotografía

Atrás quedaron los días en los que teníamos que esperar varios meses para disfrutar de los últimos smartphones chinos; las compañías se han puesto las pilas y están reduciendo al mínimo el tiempo de espera, como demuestra el OPPO Find X9.

Aunque el nuevo móvil puntero de OPPO fue presentado la semana pasada en China, en apenas unos días lo vamos a tener en España; la compañía ha confirmado el lanzamiento mundial del OPPO Find X9 el próximo 28 de octubre.

El lanzamiento en España no sólo está ya confirmado, sino que la importancia del mercado español queda patente teniendo en cuenta que el evento de lanzamiento se celebrará en Barcelona.

La compañía también ha confirmado que lanzará los dos dispositivos de la gama en España; por lo tanto, podremos elegir entre el OPPO Find X9 y el OPPO Find X9 Pro, y aunque son modelos muy parecidos, hay algunos detalles que los diferencian.

La gama Find X9 se centra en adoptar las últimas innovaciones tecnológicas, especialmente en el campo de la fotografía móvil pero también con componentes de 'hardware' de primera que han sido anunciados hace poco.

Por ejemplo, ambos modelos estarán basados en el nuevo procesador Dimensity 9500, convirtiéndose en una de las primeras gamas de producto que optan por el nuevo chip de MediaTek y todos sus avances como la plataforma de 3 nm.

OPPO Find X9 Pro Jacinto Araque El Androide Libre

En la pantalla es donde empezamos a notar diferencias entre ambos dispositivos, con el OPPO Find X9 basado en un panel de 6,59 pulgadas, mientras que el modelo Pro opta por un panel de 6,78 pulgadas; pero en ambos casos, tenemos biseles simétricos de apenas 1,15 mm en los cuatro lados.

La fotografía es un pilar muy importante en la gama Find X9, y como tal, ambos dispositivos cuentan con un sistema de cámara Hasselblad Master impulsado por el LUMO Image Engine, confirmando la relación de OPPO con el fabricante de cámaras.

Sin embargo, el modelo Pro será el único que estrene la nueva cámara teleobjetivo de 200 Mpx que se ha convertido en una de las más esperadas del sector por el elevado nivel de detalle incluso en situaciones de baja luminosidad.

OPPO Find X9 Pro con el módulo opcional de teleobjetivo Jacinto Araque El Androide Libre

Además de fotografiar, con estas cámaras podemos grabar vídeo de hasta 4K a 120 fps en Dolby Vision para obtener imágenes cinematográficas, según el fabricante; los usuarios profesionales aprovecharán la función de grabación LOG con compatibilidad con ACES para entornos profesionales.

La batería puede ser el aspecto más sorprendente. OPPO afirma que el modelo básico tiene una capacidad de 7.025 mAh mientras que en el modelo Pro es de 7.500 mAh. Si se confirman esas cifras para el lanzamiento español, estos serán de los primeros móviles en superar la barrera de los 7.000 mAh cumpliendo el duro reglamento europeo de transporte de materiales peligrosos.

Los Find X9 serán los encargados de estrenar ColorOS 16, la nueva capa de personalización basada en Android 16 que cuenta con funciones de IA como AI Portrait Glow para fotos de retrato y conectividad ampliada con PC, Mac y otros accesorios.

El OPPO Find X9 estará disponible en tres colores: Titanium Grey, Space Black, y Velvet Red, mientras que el Pro tendrá dos acabados: Silk White y Titanium Charcoal, todos con un acabado vidrio mate y marco de aluminio mate.