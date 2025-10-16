Los móviles Android no tienen la carga inalámbrica de los iPhone por un buen motivo: Nothing revela la verdad

Muchos nos alegramos cuando se anunció la carga inalámbrica Qi2, una nueva versión que no sólo aumenta la potencia de carga inalámbrica, sino que permite usar imanes para asegurar una conexión segura.

A nadie se le escapó en su día que Qi2 era la implementación de MagSafe de Apple, y de hecho, la marca de la manzana tuvo un papel en su creación. De esta manera, por fin íbamos a tener móviles Android compatibles con MagSafe.

Lamentablemente, desde aquel anuncio ha llovido mucho, y la cantidad de marcas que ha adoptado Qi2 se cuenta con los dedos de una mano; y sólo nos hace falta un dedo para contar a la única marca que ha adoptado el estándar completo: Google.

Los Pixel 10 son los primeros, y los únicos por ahora, smartphones basados en Android que adoptan la configuración completa del estándar Qi2; eso significa que en la trasera tienen una serie de pequeños imanes dispuestos en un círculo.

Estos imanes se unen a los imanes de cargadores y accesorios compatibles con MagSafe o Qi2, obteniendo una unión segura; de esta manera, se garantiza que no es posible separar el móvil del cargador fácilmente.

Anillo de soporte Pixelsnap basado en Qi2 Google El Androide Libre

En la carga inalámbrica, la gran ventaja de los imanes es que permite la alineación perfecta de las bobinas entre el cargador y el smartphone; de esta manera, se reduce el riesgo de pérdida de energía que provoque un aumento de las temperaturas y una velocidad de carga reducida.

Aunque no hay nada que impida subir la potencia de carga inalámbrica sin imanes, y de hecho muchos fabricantes chinos así lo han hecho, MagSafe (y por extensión, Qi2) nació para añadir más seguridad a este proceso y evitar, por ejemplo, posibles incendios o consumo de energía excesivo.

Sin embargo, las marcas que han adoptado Qi2 lo han hecho sin instalar imanes en la parte trasera, algo que es posible porque el estándar realmente no lo hace obligatorio para poder usar el nombre y el logotipo en el producto.

Samsung ya vende fundas compatibles con Qi2 y MagSafe Samsung El Androide Libre

Hasta ahora, fabricantes como Samsung han preferido adoptar "Qi2 Ready", una versión del estándar que permite depender de accesorios para usar esta tecnología; en el caso de Samsung, ahora vende fundas con imanes para los Galaxy S25 que los hacen compatibles con MagSafe.

Pero ¿por qué no implementar los imanes directamente en el smartphone? Inicialmente, se pensaba que era por cuestiones técnicas o de diseño; al fin y al cabo, los imanes ocupan un cierto espacio y añaden grosor.

Sin embargo, ahora un representante de Nothing ha aportado un punto de vista diferente; en un vídeo en el que crean el "móvil perfecto" para un 'youtuber', el empleado comenta que existen varios impedimentos para adoptar la versión completa de Qi2 con imanes.

En concreto, el representante de Nothing destaca las cuestiones legales y de patentes para adoptar Qi2, que recordemos, está basado en MagSafe. Sin embargo, el estándar no incluye la configuración exacta de imanes.

iPhone Air con batería MagSafe. Apple Omicrono

En otras palabras, la configuración de imanes que usa Apple para MagSafe es única y ha sido patentada y por lo tanto, si los fabricantes simplemente la copian se podrían enfrentar a serias demandas por vulneración de patentes.

Si el fabricante usa una configuración diferente de imanes, es posible que no se alineen perfectamente con los que usan los accesorios diseñados para MagSafe; y por lo tanto, no obtendrán las mejoras en velocidad de carga y se generará más calor.

La solución es que cada fabricante desarrolle su propia configuración de imanes, que funcione bien con MagSafe pero que no lo copie; y eso supone una inversión de hasta 10 millones de dólares que no compensa para muchas marcas.

Sin embargo, el empleado también confirma que la cuestión del diseño tiene importancia; los smartphones modernos se diseñan con varios años de antelación, y por eso es muy probable que no vayamos a ver más dispositivos con imanes hasta dentro de un par de generaciones.