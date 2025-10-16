Google lanza en España la beta de la gran actualización de los Pixel que llegará en diciembre: estas son todas las novedades

El segundo lanzamiento trimestral de Android 16 se prepara para el mes de diciembre y traerá consigo un gran número de novedades para los móviles de Google en España como los mismos Pixel 10.

Google ha desplegado Android 16 QPR2 Beta a todos los dispositivos Pixel que pueden participar en la misma para probar antes que nadie iconos temáticos automáticos, un tema oscuro expandido y mucho más.

Es una gran actualización que definirá de mejor forma lo que es Android 16, y Google se está asegurando de que no llegue con muchos bugs, según Android Authority. La beta ya está disponible desde hoy mismo en España.

Primeramente, Google ha añadido soporte a los "Live Updates" al easter egg de Android, y que se puede experimentar desde el juego de la nave espacial con un chip en la barra de estado indicando su ubicación.

Live Updates ya es conocido en One UI 8 de Samsung e iPhone con esa experiencia de una barra que indica la ubicación en la que se encuentra nuestro Uber.

El widget de bloqueo en los Pixel Android Authority

Los widgets en la pantalla de bloqueo llegan a los Pixel, pero se quedan sin una personalización que permitía mostrarlos cuando el móvil estaba cargando (apareció en la primera beta).

Desactiva el desenfoque del fondo de pantalla es otra de las novedades que forma parte de los ajustes de accesibilidad. Se puede encontrar en Ajustes > Accesibilidad > Color & Motion con la opción "Reduce los efectos blur".

Fondo de pantalla sin blur Android Authority

Lo que hace es desactivar el blur en el panel de accesos rápidos, la cortina de notificaciones, la pantalla de bloqueo y el cajón de apps. Lo que se traduce en que sea más fácil distinguir todo en la interfaz.

El reloj de la pantalla de bloqueo ahora se agita con una nueva animación al pulsarlo como parte del gran rediseño de Material 3 Expressive y que trae consigo muchas animaciones.

El selector de imágenes con la opción de búsqueda y por meses Android Authority

El selector de fotos ahora tiene un control deslizante de fechas y da soporte a la búsqueda por voz, lo que significa que se puede pasar a un mes directamente en la galería de medios al igual que buscar con nuestra voz.

Los pequeños cambios

Hay más cambios como detalles que enriquecen la experiencia del software de los Pixel y por la que están destacando frente a la competencia, incluso los iPhone. Son todo estos:

El reproductor de medios vuelve a la pantalla de bloqueo después de que desapareciera en una de las betas.

El menú contextual que aparece en cada app con un toque largo en el inicio ahora incluye un botón + en cada acceso.

El botón de subtítulos en tiempo real ahora aparece en el control del volumen al activar la opción "Subtítulos Instantáneos en el control de volumen".

Los controles deslizantes en el menú de vibración y hápticos ahora tienen indicadores para cada nivel.

Se han desplegado un gran número de correcciones de bugs, según 9to5Google, que solucionan las actualizaciones de Google Play System Updates, el icono de Wallet, que la batería se cargara al 100 % con la adaptativa activa o que las imágenes capturadas de 50 Mpx con el telefoto o ultra gran angular mostraran artefactos de arco iris.