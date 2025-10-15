Samsung presentará su primer visor de realidad mixta con Android XR el 21 de octubre en el evento Worlds Wide Open

El visor XR, al que se ha conocido como Project Moohan y apareció por primera vez en el MWC 2025 de Barcelona, ya tiene su fecha de presentación: el 21 de octubre.

Será en el evento al que ha llamado como Worlds Wide Open, en el que se introducirá su visor Android XR, que a lo largo del año ha ido dando algunos detalles.

La marca coreana está ofreciendo un crédito de 100 dólares que puede ser usado para la adquisición del dispositivo, que será bastante caro según algunos reportes tempranos.

Pero, finalmente, el 21 de octubre en un evento que se producirá online, tendremos todos los detalles de una nueva gama de productos que se batirá en duelo contra las gafas Apple Vision Pro y otras.

Se podrá ver el evento de Samsung a través de su sitio web y su canal de YouTube. De hecho, desde la web se puede ver el anuncio del Galaxy Event que comenzará a las 4:00 horas en España.

Visor de realidad aumentada XR Project Moohan de Samsung Chema Flores El Androide Libre

Un poco tarde por estos lares, pero al despertarnos ya tendremos todos los detalles de un visor de realidad mixta, que sufrió una importante filtración la semana pasada, desvelando detalles importantes.

Según Engadget, podría ser la razón por la que Samsung se hubiera apresurado para la presentación del visor que presumiblemente será el Samsung Galaxy XR.

Así que tenemos un nuevo producto que se puede sumar al catálogo cada vez más amplio del fabricante coreano, que justamente el año pasado añadió su primer anillo inteligente con el Galaxy Ring.

En la filtración se denominó al Samsung Galaxy XR como el primer producto para usuarios que potenciará el uso de la plataforma Android XR de realidad aumentada.

Y así se introducirá en un segmento del mercado que está en auge debido a la llegada de las Apple Vision Pro, y la afortunada presencia de las gafas Ray-Ban de Meta que están propulsando este tipo de gafas.

Gafas como visores para la realidad virtual, mixta o aumentada, que abren nuevas experiencias a los usuarios en un momento en el que las de tipo aumentada están siendo potenciadas por la Gen AI que permite, entre otras cosas, dar información en tiempo real de lo que el usuario ve.

Quizás lo más interesante sea que podremos conocer los detalles de una la plataforma Android XR dedicada a la realidad mixta en todas sus formas y que ha sido desarrollada conjuntamente con Google y Qualcomm.