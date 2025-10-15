GrapheneOS ya no es exclusivo de los Pixel: un importante fabricante lanzaría un móvil centrado en la privacidad

GrapheneOS, aparte de ser conocido por proteger la privacidad al máximo nivel, saltó a la fama hace unos meses por ser el "móvil de los narcos". Si era exclusivo de los Pixel, ahora llegará a través de otro fabricante de móviles Android.

Su exclusividad con los móviles de Google se ha debido a limitaciones técnicas y de seguridad, ya que es un sistema que necesita control total sobre el hardware para integrar mejoras de privacidad.

GrapheneOS ha confirmado que está trabajando con un importante fabricante de móviles Android para llevar su sistema operativo centrado en la privacidad a futuros móviles flagship.

Hay un detalle del comunicado que es interesante, ya que estos móviles tendrán un precio similar a los Pixel de Google, así que el coto se cierra frente a ese misterioso fabricante Android.

GrapheneOS afirma que estarían disponibles globalmente, y que lo ideal sería que se vendieran con GrapheneOS ya instalado, aunque no será requerido, ya que los móviles tendrían soporte como pasa con los Pixel.

GrapheneOS ha permanecido exclusivo en los móviles de Google para convertirlos en unos bien populares entre los entusiastas de la privacidad, los que se "desgooglean" de Google, periodistas e incluso grupos del crimen organizado en Cataluña.

La exclusividad del Pixel se desconoce hasta cuándo sería, ya que en el anuncio se puede leer que el soporte al Pixel 11 y otros no está determinado todavía.

GrapheneOS relevó la noticia a través de un hilo en Reddit en el que afirma que ha estado trabajando con un "importante fabricante Android" desde junio de 2025 para dar soporte oficial a versiones futuras de los modelos existentes.

Sería la primera vez que se podría instalar GrapheneOS en un móvil con chip Snapdragon como su gran novedad, ya que hasta la fecha solo lo ha hecho en dispositivos Pixel con chip Tensor.

El misterioso fabricante Android

En el anuncio, el proyecto explicó que los Pixel han sido los únicos que han cumplido con sus estrictos requisitos de seguridad y actualización.

Sobre los posibles fabricantes, Nothing es el que encajaría perfectamente, no solo porque es de los pocos que permite desbloquear el bootloader (básico para instalar GrapheneOS), sino también por su perspectiva, diferente al de otras marcas, con arriesgados diseños.

Lo único que de momento tampoco se le puede denominar como un "importante fabricante Android", así que las cartas están puestas sobre la mesa sobre posibles OnePlus y alguna que otra marca que quiera desligarse del vínculo de Google o dar otra alternativa a los usuarios.

Para los actuales Pixel, según Android Authority, nada cambia, ya que el sistema operativo seguirá dando soporte a los dispositivos actuales hasta el final de su vida.