Se filtran imágenes reales del Samsung Galaxy S26 Ultra y internet se incendia con el naranja del iPhone 17 Pro Max

Hace unos cuantos días uno de los filtradores más conocidos compartió un vídeo en el que se podía ver el render final del Galaxy S26 Ultra. Ahora han aparecido las maquetas con los colores del móvil de Samsung.

Las unidades 'dummies' del Galaxy S26 Ultra han aparecido en varios colores y uno de ellos es el reconocido color naranja, al que Apple ha denominado como Cosmic Orange.

Se puede ver en la imagen los tres colores del Galaxy S26 Ultra con el plata, naranja y oro. El hecho de que internet se incendie se debe al uso del color tan vinculado al nuevo iPhone 17 Pro Max.

Que por fin después de años, y en un momento en el que la inteligencia artificial generativa está cambiando las reglas de juego entre los gigantes tecnológicos, Apple decidió hacer un cambio importante en el diseño.

Que ahora Samsung pueda atreverse a dar ese color como una de las variantes de su próximo modelo flagship, y con todo lo que está cayendo sobre Apple y sus problemas con la IA generativa, ha sido como la gota que colma el vaso.

Las unidades dummies del Galaxy S26 Ultra Reddit

De todas maneras, al ser maquetas, queda la posibilidad de que este color no se incluya entre los elegidos finalmente por el fabricante coreano.

Samsung normalmente ha elegido su propio esquema de colores, así que en este caso parece bastante extraño que siga a pies juntillas a Apple con un color tan característico y que está levantando pasiones entre los seguidores de la marca.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

Lo que sí que el diseño sigue la línea de lo filtrado por Android Headlines, así que se puede confirmar que estaríamos frente al nuevo módulo de cámaras.

Un diseño que se distancia del lenguaje de "gotas de agua" de los anteriores modelos Ultra y que abraza otro aspecto para dejar a las tres cámaras principales resguardadas por esa isla con forma de cápsula vertical.

Por lo demás, el diseño sigue siendo similar a los otros ultras con la pantalla plana al igual que la trasera y el agujero en pantalla en el centro para la cámara de selfie.

El Samsung Galaxy S26 Ultra llegaría en enero de 2026 acompañado por el Galaxy S26 Pro y el Galaxy S26 Edge, aunque queda por ver si el Edge sustituirá finalmente al modelo base, ya que no está claro.