El Galaxy S26 Ultra cambia para siempre con Pantalla de privacidad: así va a impedir que los cotillas miren tu móvil

No es la primera vez que aparece la función Privacy Display que se va a encargar de limitar la visibilidad del Galaxy S26 Ultra desde los ángulos laterales para proteger la privacidad del usuario.

Es similar a los protectores de pantalla que impiden la visión desde cualquier ángulo y permite que se pueda ver de frente.

Samsung parece que ha encontrado la forma de imitar la misma funcionalidad sin el uso de un protector de pantalla especial, y lo más interesante es que se puede activar o desactivar desde los ajustes.

Esta vez esta función tan especial del próximo Samsung Galaxy S26 Ultra se ha descubierto en el código del firmware filtrado de One UI 8.5.

Y aparece descrita así: "Limita la visibilidad de la pantalla desde los ángulos laterales para proteger la privacidad en público".

El usuario Ach, desde su cuenta en X (antes Twitter), ha compartido algunas capturas de pantalla que muestran cómo funciona esta nueva experiencia de privacidad de Samsung.

Aquí viene lo interesante, ya que las capturas muestran las dos pantallas desde la que se pueden activar funciones como "Lugares públicos" o el tipo de contenido que se puede ver en pantalla.

La función Privacy Display Ach

La pantalla principal de Pantalla de privacidad muestra para qué sirve y la posibilidad de que se active si se cumplen ciertas condiciones.

Se puede activar en la principal: privacidad automática (cuando se usan ciertas apps o se está en un lugar público), condiciones personalizadas y privacidad máxima.

Privacidad máxima atenúa más la pantalla del usuario mientras la función Privacidad de pantalla está activa, y siempre dentro de los límites posibles para no quedarnos ciegos al mirarla.

Las condiciones personalizadas nos llevan a otra pantalla en la que se puede activar lugares públicos (como transporte público o ascensores) y el contenido que se puede ver en pantalla.

Podemos activarlo para el bloqueo de pantalla (PIN, contraseña o patrón) al igual que para las fotos en la app Galería de Samsung que contienen privacidad o imágenes con protección.

Por último, se puede desactivar que parte del contenido como son las notificaciones o la ventana flotante (conocida también como PiP o Picture in Picture) para YouTube u otras apps.

Esta nueva función, según GSMArena, estará disponible en el Galaxy S26 Ultra, y parece que ni estará para los Galaxy antiguos ni para el resto de modelos de la serie nueva que se espera que se lance a primeros de 2026.

Las mismas cámaras selfie desde 2023

Roland Quandt, según Android Authority, ha publicado desde su cuenta de Bluesky que los Galaxy S26 se quedarán con la misma cámara para selfies de 12 Mpx de los anteriores Galaxy.

Sí que existe la posibilidad de que se incluya una apertura y sensor mayor u otro tipo de actualizaciones relacionadas con las cámaras selfies, pero Samsung ha ofrecido la misma cámara desde el Galaxy S23.

Y justo cuando Apple ha lanzado los nuevos iPhone 17, que esta vez se caracterizan por un sensor de cámara para selfies cuadrado con la capacidad de hacer fotos en horizontal incluso si se sostiene el móvil en vertical.