OpenAI da un golpe sobre la mesa de la generación de vídeos con IA con Sora 2, el mayor rival de Veo 3 de Google

Cuando OpenAI lanzó ChatGPT en España y el resto de mercados en los que está, a Google le cogió por sorpresa. Ellos habían desarrollado los fundamentos de esa tecnología.

Siendo una empresa grande, habían sido precavidos y ahora una startup les había adelantado. Y eso volvió a pasar con Sora, el generador de vídeos de OpenAI.

Parece que los ingenieros de la empresa dirigida por Sundar Pichai se pusieron manos a la obra y en pocos meses habían adelantado en calidad a su rival con Veo 3, un sistema de creación que se lanzó incluso en España.

El salto de calidad con esa última versión era tal que ya muchas de las creaciones podían ser usadas de manera profesional sin problemas. Y OpenAI necesitaba dar una respuesta.

Eso es lo que ha hecho hace unas horas con Sora 2, un nuevo modelo de generación de video y audio, que está disponible en una nueva aplicación para iOS centrada en la creación de videos.

Eso sí, por el momento sólo se puede usar en Canadá y Estados Unidos y mediante un sistema de invitaciones.

La nueva versión de Sora se ha centrado en crear vídeos que sean muy realistas y cuenten con audio sincronizado, por lo que podemos generar diálogos.

Uno de los puntos fuertes es poder elegir una persona, mediante una imagen, y hacer que sea la protagonista de un vídeo. En principio está diseñado para el uso propio, pero habrá que ver si esto no da problemas más adelante.

De hecho, además del buen comportamiento de las físicas, es notable la calidad de las imágenes y la consistencia en la creación de comportamientos de personas existentes. En el vídeo del anuncio, el propio Sam Altman aparece generado por el motor de vídeo.

De hecho, en OpenAI son conscientes y han diseñado Sora 2 "con la seguridad como pilar central a través de la procedencia y consentimiento, controles parentales y protecciones para adolescentes, filtrado por capas de contenido dañino y las medidas de seguridad de audio".

Se trata de un salto adelante notable pero que no alcanza a Google en lo que a disponibilidad y distribución se refiere, dado que Veo 3 está disponible para todos los usuarios de sus versiones con IA de Google One.