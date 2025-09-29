El nuevo móvil de Samsung va a ser una bestia de productividad y fotografía: así será la nueva revolución Galaxy

Samsung Galaxy Trifold en una captura de un vídeo filtrado @TechHighest | X El Androide Libre

Teniendo en cuenta que ya casi estamos en octubre, ya queda muy poco para el lanzamiento del plegable triple de Samsung; recordemos que TM Roh, líder de la división móvil de la compañía, lo confirmó para el 2025.

Eso no significa necesariamente que vayamos a ver este plegable triple en España en lo que queda de año; todo apunta a un lanzamiento limitado para tantear las aguas de un nuevo sector que está aún en sus inicios.

Samsung no oculta que la importancia de este nuevo dispositivo va mucho más allá del producto en sí, del que no espera vender muchas unidades; lo importante está en las innovaciones tecnológicas de este smartphone.

Ahora, se han filtrado varios detalles del plegable triple de Samsung que adelantan algunas de estas innovaciones. El usuario de X (antigua Twitter) @TechHighest, ha publicado varias animaciones que muestran el funcionamiento de estas innovaciones.

Gracias a estos vídeos cortos, podemos ver que el Galaxy Trifold (uno de los posibles nombres que tendría) será una bestia de la productividad, dando un gran salto incluso respecto al Galaxy Z Fold, que hasta ahora era la referencia del mercado.

La gran ventaja del Trifold se encuentra, cómo no, en el mayor espacio disponible al abrir el móvil una segunda vez, ofreciendo una pantalla similar a la de una tablet pequeña. Samsung tiene varias ideas de cómo usar ese espacio adicional.

Por ejemplo, para tener Galaxy AI siempre activado mientras navegamos por Internet; será posible mantener el asistente ocupando una tercera parte de la pantalla mientras que el navegador ocupa el resto.

No podemos olvidarnos de que estamos ante un teléfono móvil, pese a que el formato sea tan diferente cuando está completamente abierto; pero hasta esta función tan básica va a cambiar para siempre con el Trifold.

Samsung plantea que la app de teléfono permanezca flotando mientras estamos haciendo o recibiendo una llamada; de esta manera, podemos hacer otras cosas mientras hablamos, manteniendo los controles de la llamada siempre a la mano.

Las animaciones han podido revelar un detalle de 'hardware' muy importante, ya que muestra que la app de cámara del Trifold podrá alcanzar un zoom de 100 aumentos, aunque no está claro hasta qué punto será óptico o digital.

Otra animación confirma uno de los detalles únicos de este plegable triple: que tendrá dos pantallas. A diferencia de su principal rival, el Huawei Mate XT renovado en el nuevo Mate XTs, el modelo de Samsung no usa una única pantalla para todo.

El Samsung Trifold se plegará en forma de "G", con la pantalla flexible completamente plegada; así que para seguir usando el dispositivo, necesitamos una segunda pantalla, más parecida a la de un smartphone convencional.

En otras palabras, será parecido al Galaxy Z Fold, que también tiene dos pantallas. Esto permitirá acceder a funciones como continuar lo que estamos haciendo entre las dos pantallas, pasando la app abierta de una pantalla a otra así como copiando las pantallas de inicio.

Otro conjunto de animaciones revelará que el Galaxy Trifold se podrá usar como un ordenador portátil, activando Samsung DeX, la interfaz que normalmente sólo se puede usar conectando un monitor externo.

Esta interfaz usa aplicaciones con ventanas como Windows, y las animaciones muestran cómo será posible pasar apps desde el plegable hasta una pantalla externa sólo con arrastrarlas, así como usar varias apps al mismo tiempo en sus propias ventanas flotantes.