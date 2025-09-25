Meta anuncia las cuentas de adolescentes de Facebook en España: "Queremos que los padres se sientan tranquilos"

En abril Meta finalmente anunció la llegada de las cuentas de adolescentes que hoy mismo se lanzan en España tanto en Facebook como en Messenger.

No solo se queda en España, y las cuentas con protecciones diseñadas para los hijos adolescentes también estarán disponibles en el resto de países de la Unión Europea.

Se puede decir que Meta ha tardado en lanzar una serie de herramientas que se encargan de proteger a los hijos adolescentes en unas edades que son cruciales para su desarrollo como personas.

CNBC reportó el año pasado que documentos de Meta de 2021 indicaban que cerca de 100.000 niños cada día recibían acoso sexual en las plataformas.

En el anuncio hecho hoy por Meta, Adam Mosseri, director de Instagram: "Queremos que los padres se sientan tranquilos con el uso que sus hijos adolescentes hacen de las redes sociales".

Cuenta de adolescente de Facebook Meta

Sigue con: "Sabemos que los adolescentes utilizan aplicaciones como Instagram para conectar con sus amigos y explorar sus intereses, y deben poder hacerlo sin preocuparse por experiencias inseguras o inapropiadas".

Las cuentas de adolescentes limitan con quién hablan los adolescentes, el contenido que ven y se encargan de garantizar que aprovechan bien su tiempo.

Cuenta de adolescente de Facebook Meta

Desde su lanzamiento hace un año, estas cuentas ya las usan cientos de millones de adolescentes en todo el mundo en Instagram, Facebook y Messenger.

Mosseri mantiene que: "Apoyar a los padres y ayudar a los adolescentes a utilizar nuestras aplicaciones de forma segura es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio".

Meta ha compartido una encuesta reciente, realizada por Ipsos, en la que se preguntó a padres de Estados Unidos sobre la ayuda que pueden darles las Cuentas de adolescentes.

Casi todos los padres encuestados (94 %) afirmaron que las Cuentas de adolescente les resultan útiles, y el 85 % cree que les facilita ayudar a sus hijos a tener experiencias positivas en Instagram.

Cuenta de adolescente de Facebook Meta

En estas cuentas, según afirma Meta desde su blog, aparte de limitar con quién pueden contactar y qué contenido pueden ver, también se imponen restricciones en directos (Lives) y en los mensajes directos (DMs).

También se ha incluido el programa "School Partnership" para apoyar a las escuelas y profesores para el reporte de problemas de seguridad (bullying, contenido problemático) de forma prioritaria con revisión en hasta 48 horas.

Una importante llegada a España para limitar el uso de Facebook y Messenger con las Cuentas de adolescente durante un período clave de su crecimiento.