Samsung y Microsoft están a punto de romper uno de sus acuerdos más icónicos

Durante mucho tiempo Samsung y Microsoft han colaborado para incluir aplicaciones de esta última en los móviles Galaxy en países como España, además de colaborar en ordenadores.

Es por eso que, de serie, estos móviles tenían preinstalados ciertos servicios de la compañía de Redmond, e incluían integraciones únicas.

La más importante era la que hacía que las fotos de Samsung se pudieran guardar directamente en la nube mediante OneDrive, el servicio de alojamiento en servidores de Microsoft.

Al contrario que en otras marcas, OneDrive no sólo venía preinstalado, sino que se integraba con la aplicación de Galería de Samsung, al margen de lo que hiciera Google Fotos.

Esto era positivo en algunos casos pero también causaba problemas, porque la gestión de las carpetas nunca fue del todo fina, como muestran los numerosos mensajes de usuarios en foros como Reddit.

Según las últimas filtraciones, provenientes del código de la nueva versión de One UI que está en desarrollo y que presumiblemente verá la luz con los Galaxy S26 Series.

Según han descubierto en Android Authority, la compatibilidad de la app de Galería con OneDrive se ha descontinuado. En ese código, se ve que hay un aviso de que "La sincronización con OneDrive finalizará pronto" y "La compatibilidad con OneDrive finalizará %s".

No obstante, Samsung no va a dejar sin opciones a sus usuarios. La app permitirá a los usuarios sincronizar sus fotos con la solución en la nube de Samsung, llamada Samsung Cloud.

Esta nueva función estará integrada en el servicio de alojamiento en la nube propio como el que tienen Apple y Google, un movimiento que no es extraño dado que la copia de seguridad online de nuestras fotos cada vez es algo que está más normalizado.

Samsung Cloud actual El Androide Libre

Actualmente la Galería sólo se puede sincronizar con OneDrive, pero este giro de estrategia hará que las fotos se almacenen de la misma forma que lo hacen el resto de datos en Samsung Cloud.

Por ahora no hay confirmación oficial de la empresa ni fechas para este cambio, aunque es de esperar que, dado que se ha encontrado en el código de One UI 8.5, se anuncie a principios del año que viene.

La parte positiva es que los usuarios de móviles Galaxy podrán usar Onedrive como el resto de usuarios de otras marcas, sin tantos problemas de compatibilidad.