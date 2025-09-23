Facebook quiere ayudarte a ligar usando un asistente con inteligencia artificial que te evite perder horas
Ligar mediante aplicaciones se ha vuelto algo tedioso, y Facebook quiere cambiar eso evitando que pases horas deslizando a izquierda y derecha.
Más información: Facebook vuelve a sus orígenes y anuncia lo que esperábamos desde siempre: ver solo las publicaciones de amigos
Tras el fracaso del Metaverso la apuesta de Meta por la inteligencia artificial está siendo incluso más agresiva. En Facebook, en Instagram, en WhatsApp...
Esta integración de la IA también ha llegado a la función de Facebook pensada para encontrar parejas y que lleva un tiempo ya en España.
La apuesta de Meta es facilitar el encontrar a alguien sin pasarnos horas deslizando a derecha o izquierda para hallar a una persona compatible con nosotros.
Para ello ha anunciado dos nuevas funciones, una pensada para que se haga match más rápido, sin tener que descartar tantos perfiles, y otra para encontrar gente diferente.
De esa manera, no se pierde tiempo ni buscando ni nos arriesgamos a ver siempre los mismos perfiles.
Un asistente en el chat
La primera novedad es el chatbot que nos ayuda a encontrar a alguien simplemente pidiendo en lenguaje natural lo que queremos.
Es como hablar con ChatGPT, pero para buscar un perfil que encaje con nuestros gustos, o con lo que queramos que tenga.
Esto permitirá una forma de filtrar nunca vista hasta ahora, que va más allá de elección de intereses, una altura mínima o el color del pelo.
Esta nueva función se está desplegando ya, aunque por ahora se limita a Estados Unidos y Canadá, pero si funciona seguro que Facebook la lleva a otros mercados.
Meet Cute
La segunda novedad se llama Meet Cute y está diseñada para superar la indecisión en las citas online, ya que te empareja automáticamente con una persona inesperada.
Para ello Meta usa un algoritmo de emparejamiento personalizado. Podremos elegir si chatear con tu match o deshacerlo y seguir buscando.
Este enfoque lo que busca es establecer conexiones con perfiles que seguramente no habríamos buscado de manera consciente pero que aún así puede que encajen con nosotros.
Los emparejamientos de Meet Cute se generarán semanalmente pero se pueden desactivar cualquier momento.
Por ahora ninguna de las funciones de Facebook Dating están tras una pasarela de pago y es que parece que es una forma de posicionarse como un rival de Tinder, que empieza a ser visto como una pérdida de tiempo.
De hecho, la popular app ya presentó un sistema que también usaba la inteligencia artificial para encontrar pareja.